Napoli, comincia il ritiro in vista del match con la Roma: le ultime da Castel Volturno

A 48 ore dal match contro la Roma, in programma domenica alle 18 allo stadio Maradona, il Napoli comincia il suo ritiro anticipato in preparazione dell'incontro. Dopo la deludente prova di Empoli, gli azzurri sono attesi ad una reazione di orgoglio contro i giallorossi.

Il tecnico Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno del ritiro: "I due giorni di ritiro servono per stare insieme più tempo possibile, è stata una scelta concordata con la società e io sono favorevole, perchè in questo momento stiamo mancando sotto tanti punti di vista. Non è un ritiro punitivo ma produttivo. Ho visto l'entusiasmo giusto in questi giorni e sono fiducioso di una prova importante domenica".

Intanto l'allenatore azzurro perde Gollini: il portiere non si è allenato per un trauma distorsivo alla spalla sinistra, subìto nell'allenamento di giovedì. Olivera, invece, ha svolto metà seduta in gruppo e metà lavoro personalizzato in campo e dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro i capitolini.