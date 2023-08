Calciomercato Napoli, Osimhen sul contratto: "Stiamo negoziando col presidente, vedremo cosa accadrà"

"Le negoziazioni con il presidente continuano. E' lui il capo. Alla fine del mercato vedremo cosa accadrà. La mia squadra adesso è il Napoli e darò tutto per questa maglia". Così Victor Osimhen ha parlato del suo futuro al termine di Frosinone-Napoli ai microfoni di Dazn.

"E' importante che il mister creda in me. Sono felice per questa vittoria, era importante partire bene. Siamo un gruppo unito", ha aggiunto l'attaccante nigeriano parlando del successo allo Stirpe.