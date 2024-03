Osimhen torna in campo a fare differenziato: De Ketelaere rischia di saltare il match

Dopo la sosta di campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione tecnica. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro aerobico e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Intanto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha imposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia. Esclusi dal divieto di vendita i residenti in Lombardia titolari della fidelity card della Ssc Napoli sottoscritta prima del 1° marzo 2024. "Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determinazione del 21 marzo scorso, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica", si legge in una nota della Prefettura di Napoli.

È arrivata, inoltre, la diagnosi definitiva per Charles De Ketelaere, infortunatosi nei giorni scorsi con il Belgio: è stata confermata l'iniziale diagnosi dello staff medico, il calciatore ha accusato dei postumi distrattivi all'adduttore lungo sinistro. L'attaccante belga è stato sottoposto alle terapie del caso, a rischio il match di sabato contro il Napoli. Oggi a Zingonia c'è stata la ripresa degli allenamenti, ai dieci giocatori già presenti la scorsa settimana si sono aggiunti Kolasinac, Miranchuk, Carnesecchi e Scalvini. Domani sono previsti i rientri a Bergamo di Djimsiti, Hien, Holm e Koopmeiners: l'olandese è uscito nel match amichevole contro la Scozia a causa di una contusione, ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Le condizioni del centrocampista verranno rivalutate al suo rientro.