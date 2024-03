Inter-Napoli, azzurri a San Siro con Osimhen: tutti a disposizione per Calzona

Francesco Calzona avrà regolarmente a disposizione Victor Osimhen per la sfida contro l'Inter. L'attaccante nigeriano ha svolto allenamento in parte personalizzato e in parte in gruppo nel corso della rifinitura a Castel Volturno.

Il tecnico azzurro, dunque, potrà contare su tutta la sua rosa per il big match del Meazza, per il quale restano da sciogliere alcuni dubbi di formazione, con ballottaggi aperti in tutti i reparti.