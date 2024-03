Napoli, problemi per Osimhen: lavoro personalizzato per l'attaccante a 48 ore dal match con l'Inter

Non arrivano notizie incoraggianti per Francesco Calzona in vista del big match di campionato contro l'Inter in programma domenica sera a San Siro.

Victor Osimhen, infatti, a 48 ore dalla sfida contro i nerazzurri, ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona.

Le condizioni dell'attaccante, dunque, saranno da valutare e monitorare nelle prossime ore.