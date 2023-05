Ercolanese, via libera per la trasferta di Siracusa: le informazioni per il settore ospiti

Playoff sotto i riflettori nazionali per l’Ercolanese. La squadra di Luigi Squillante, dopo aver vinto gli spareggi promozione nel Girone A di Eccellenza Campania, si affaccia in quel di Siracusa per la sfida d’andata della seconda fase. Dopo la comunicazione del divieto di vendita dei biglietti, in casa granata è arrivata la notizia più attesa: trasferta libera per la tifoseria ospite. Così il club vesuviano attraverso i canali ufficiali:

“Il Presidente Umberto Raiano e la società tutta intende ringraziare il Siracusa Calcio 1924 per la collaborazione e l’impegno mostrato che verrà ricambiato nella gara di ritorno del 4 giugno. I tifosi dell’Ercolanese avranno la possibilità di accedere al settore ospiti del “Nicola De Simone”, per la sfida di domenica 28 maggio. Il tagliando dovrà essere nominativo e avrà il costo di € 5, con ingresso gratuito per Under 14 (che dovranno comunque comunicare il proprio nominativo presso la nostra sede in via Campania 28 dalle ore 16 del 24 maggio fino a sabato 27 maggio, ore 19.00). Si dovrà mostrare il proprio documento di riconoscimento al momento dell’acquisto del biglietto. I nominativi dovranno essere applicati sul biglietto, che a sua volta verrà verificato insieme al documento d’identità all’ingresso del settore ospiti. Non sarà possibile acquistare il biglietto a Siracusa”.