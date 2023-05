Siracusa-Ercolanese, scatta il divieto di vendita dei biglietti

La preparazione dell’Ercolanese di Luigi Squillante prosegue. La stagione della squadra granata non si è ancora conclusa e, dopo aver vinto i playoff del Girone A di Eccellenza, sono prossimi ad aprirsi i battenti per la fase nazionale. Per i vesuviani ci sarà la trasferta di Siracusa, domenica 28 maggio. Tuttavia, a poco più di una settimana dal ritorno in campo, c’è il primo giallo sulla partita. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero degli Interni ha sospeso la vendita dei taglianti per la gara “al fine di approfondire analisi dei rischi connessi”, si legge nel comunicato ufficiale. L’Ercolanese, attraverso i canali di riferimento, alza la voce: “La scrivente società non riscontra al momento alcun fondamento che possa giustificare tale decisione e provvederà ad informare subito la tifoseria non appena ci saranno decisioni ufficiali e definitive”.