SC Ercolanese verso la fase nazionale dei playoff: c'è il nome dell'avversaria

Ostacolo regionale superato, per l’Ercolanese di Luigi Squillante è già tempo di pensare alla fase nazionale. Le vittorie sul campo del Casoria prima e del Pompei poi hanno spinto il team granata al turno successivo per il sogno promozione in Serie D. L’avversaria dei vesuviani sarà il Siracusa: la formazione siciliana batte il Città di Taormina per 4-0 e si assicura la qualificazione. Le gare si disputeranno il 28 maggio (in Sicilia) e il 4 giugno (in Campania). La formazione vincitrice accederà alla finale che si disputerà l’11 giugno (andata) e il 18 giugno (ritorno) contro la vincente della sfida Enna-Promosport/Scalea.