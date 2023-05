L'Ercolanese si prepara al playoff con il Siracusa, il presidente Raiano suona la carica: "Lotteremo per rendervi orgogliosi"

Prosegue la marcia d’avvicinamento dell’Ercolanese alla gara con il Siracusa, valida per i playoff sul palcoscenico nazionale. La squadra granata, nell’ultima seduta, ha sostenuto un allenamento congiunto con la formazione Under 19 della Cavese per tenere alto il ritmo in vista della sfida di domenica prossima. A una settimana dalla trasferta, il presidente Umberto Raiano parla alla piazza:

“Lotteremo per rendervi orgogliosi. Dare felicità come successo nei playoff regionali per noi è la cosa più bella. Vedere il popolo granata prepararsi con passione al prossimo impegno è un’immensa gioia. Il nostro lavoro, il nostro obiettivo è questo. Questa squadra per me è speciale, è stata bravissima a rimanere unita nelle difficoltà e nel disordine che c’era prima. Rispetto alle altre gare di playoff questa la giocheremo prima in Sicilia e poi a Ercolano sempre a viso aperto, come siamo fatti noi. Siamo fieri di affrontare un avversario dal blasone importante e forte ma noi siamo imprevedibili, abbiamo un’identità, massimo rispetto per tutti ma anche noi siamo forti. Sono certo che domenica 28 a Siracusa sarà prima una giornata all’insegna dello sport e del rispetto che verrà ricambiato al ritorno il 4 giugno. Forza Ercolanese, avanti granata”.