San Ciro stregato per il Portici, altra disfatta interna: la Sancataldese ribalta ed esulta

Clamoroso tonfo interno per il Portici. Archiviata la vittoria sul campo del Locri, la squadra di Teore Grimaldi torna al San Ciro per affrontare la Sancataldese, reduce dall’incredibile disfatta casalinga contro il Siracusa. Il fortino amico però si rivela ancora indigesto per gli azzurri che escono senza punti e devono rimandare l’appuntamento con il successo davanti al proprio pubblico. Ai padroni di casa bastano diciassette giri di lancette per sbloccare la partita. Ci pensa Riccio a trovare il varco giusto che sorprende la retroguardia ospite. Il team di Accursio Sclafani, che ha ereditato in settimana la panchina dopo la rescissione del contratto con il tecnico Pietro Infantino, trova il pareggio al tramonto della frazione iniziale. Una punizione di Zerbo trafigge De Luca e ristabilisce la parità poco prima dell’intervallo. Nella ripresa, il Portici va a caccia del nuovo vantaggio, ma La Cagnina e i pali della porta tengono in bilico il risultato. A pochi giri di lancette dalla fine, Mazza deposita alle spalle dell’estremo difensore e regala tre punti di platino ai suoi. Per la brigata di Teore Grimaldi è un’altra giornata da dimenticare. Ci si attendeva una continuità di risultati, invece Squerzanti e compagni dovranno rifarsi tra una settimana sul campo dell’Igea Virtus.