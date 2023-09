L'Ischia rimonta la Costa Orientale Sarda. Terzo pareggio consecutivo per Buonocore

Terzo pareggio consecutivo per l’Ischia Calcio sul terreno di gioco della Costa Orientale Sarda. Dopo essere andata sul doppio svantaggio nella frazione iniziale, la compagine di Enrico Buonocore rimonta nella ripresa con il rigore di Talamo e con la perla di Giacomarro.

Primo tempo complicato per gli ospiti. Dopo una fase di studio tra le due formazioni, i padroni di casa si fanno vedere in attacco con una conclusione di Piredda, respinta dalla difesa. A metà frazione, attorno al 20’, Bonu va giù dopo un contatto in area. L’arbitro non ha dubbi e assegna la massima punizione tra le proteste di Florio e compagni. Dal dischetto si presenta Ladu che, con il sinistro, spiazza Gemito e sblocca la partita. L’Ischia prova a reagire sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Giacomarro, Mattera non riesce a trovare il guizzo per il pari. Azione capovolta e, in seguito ad una rimessa laterale di Piras, Loi batte l’estremo difensore e raddoppia per i locali. Baldassi prova a scuotere i suoi con una doppia conclusione che chiama in causa Tommasino, il portiere in entrambe le situazioni è attento e preciso. Al 42’ Nurchi inventa per Loi, l’attaccante si divora il tris e la doppietta personale.

In avvio di ripresa, subito opportunità per la Costa Orientale Sarda, ma anche gli uomini di Buonocore - oggi guidati da Corino a causa della squalifica del mister - costruiscono un’ottima chance. Ci prova il nuovo entrato Damiano con il destro, la conclusione da fuori dell’ex Albanova è di un soffio imprecisa. Al 54’ Talamo si incarica della battuta di una punizione, la traiettoria è alta rispetto al bersaglio difeso da Tommasino. L’Ischia è anche sfortunata, con Baldassi fermato dal palo al 59’. Sulla ribattuta Talamo si divora il tap-in, ma l’ex Nocerina viene graziato dall’assistente che segnala fuorigioco. Qualche secondo più tardi Gallo interviene in maniera irregolare su Damiano. L’arbitro, anche in questo caso, concede il penalty che Talamo trasforma con una botta sotto la traversa. Al 66’ Baldassi semina il panico sulla sinistra e mette al centro, Naguel salva su Damiano. Il pallone arriva dalle parti di Giacomarro al limite, la sassata del centrocampista infila Tommasino e vale il pareggio 2-2. Al 73’ Baldassi invita Talamo, il bomber gialloblu si coordina al volo ma trova la parata del guardiano locale. Sugli sviluppi dell’angolo, Montuori prende il tempo a tutti ma non inquadra. Nel recupero, occasioni da una parte e dall’altra: la punizione di Ladu e il colpo di testa di Pastore sono gli ultimi sussulti del match.

Il tabellino

Costa Orientale Sarda: Tommasino, Piras, Piredda (52’ Naguel), Nurchi (75’ Gomez), Ladu, Aloia (69’ Floris Mattia), Cogotti (65’ Caferri), Loi A. (69’ Demontis), Bonu, Gallo, Laconi. A disp.: Floris Maurizio, Balbo, Cadau, Cossu. All.: Loi F.

Ischia Calcio: Gemito, Florio, Ballirano, Giacomarro, Montuori, Pastore, Arcamone, Mattera (91’ Trofa), Talamo (74’ Maiorano), Baldassi, Di Meglio (46’ Damiano). A disp.: Vivace, Chiariello, Quirino, Pinto, Bisogno, Cibelli. All.: Corino (Buonocore squalificato).

Arbitro: Morello di Tivoli

Marcatori: 22’ rig Ladu (C), 34’ Loi (C), 61’ rig. Talamo (I), 67’ Giacomarro (I).

Ammoniti: Piredda, Bonu, Gallo (C), Giacomarro, Mattera, Ballirano, Arcamone, Montuori (I)