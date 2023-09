Il Team Altamura piega la Palmese 3-0: crollo dei rossoneri nel secondo tempo

È una prima parte di campionato molto complicato per la Palmese. La formazione guidata da Savio Sarnataro, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro la Fidelis Andria, scivola anche allo stadio Tonino D’Angelo, sede del Team Altamura. Seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri, nella fascia bassa della classifica e con un solo punto conquistato in tre partite.

Buona partenza per la squadra campana che, dopo una fase di studio in avvio, costruisce una doppia occasione prima della mezz’ora di gioco. Prima Silvestro e poi Schiavino si rendono pericolosi dalle parti di Fernandes. Poi doppia opportunità per i padroni di casa con Dipinto e Petta che mettono in affanno la difesa napoletana. Nella ripresa, impatto devastante per la compagine pugliese che passa in vantaggio al 57’. Sugli sviluppi di un angolo battuto da Loiodice, Bertolo stacca e di testa infila Moccia. Passano soltanto tre giri di lancette, Kharmoud scappa sulla sinistra e mette al centro, Loiodice colpisce e raddoppia. Al 69’ Cascella sfonda a destra e crossa, deviazione sfortunata di Schiavino che chiude definitivamente i giochi. 0-3 è il punteggio finale allo stadio D’Angelo al triplice fischio.

Il tabellino

Altamura (4-3-3): Fernandes, Cascella (80’ Esposito), Bertolo, Petta, Maccioni (68’ Battimelli), Dipinto, Logoluso, Grande (50’ D’Innocenzo), Loiodice (73’ Bolognese), Lattanzio (68’ Errico), Kharmoud. A disp.: Spina, Mattera, Tataru, Molinaro. All.: Giacomarro

Palmese: Moccia, Carotenuto, Schiavino, Russo, Tribuno (80’ Morlando), Amato (68’ Noletta), Cardone (68’ Galdean), Fusco, Silvestro (69’ D’Angelo), Puntoriere, Potenza (85’ Boemio). A disp.: Scognamiglio, Manco, Romano, Filogamo. All.: Sarnataro

Arbitro: Petraglione di Termoli

Marcatori: 57’ Bertolo (A), 60’ Loiodice (A), 69’ aut. Schiavino (A)