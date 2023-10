Il Portici crolla sul campo della Nuova Igea Virtus. Real Casalnuovo, tonfo interno contro il Ragusa

Seconda sconfitta consecutiva e quarta stagionale. Per il Portici di mister Grimaldi continua il momento negativo, per un avvio di campionato da dimenticare. Allo stadio D’Alcontres Barone esulta la squadra di casa, la Nuova Igea Virtus. Gara che si sblocca già dopo otto giri di lancette con De Luca abile a neutralizzare il rigore di Longo: quest’ultimo però sulla ribattuta è lesto ad insaccare. La formazione locale resta in proiezione offensiva e sfiora il bersaglio con le giocate di Biondo e Isgrò. Al 21’ Squerzanti serve Maione in profondità, la conclusione si spegne alta sopra la traversa. Attorno alla mezz’ora, altra doppia chance per gli ospiti con Marcucci e ancora con Maione, nel momento migliore degli azzurri arriva il raddoppio avversario. Longo scappa sulla sinistra e serve al centro Schinnea che, di testa, impatta e deposita in rete. Al 36’ tris dell’Igea Virtus con la firma di Biondo che batte De Luca per la terza volta. Nel secondo tempo, il Portici prova a rientrare nel match ma la compagine allenata da Ferrara non concede spazi e si assicura la prima vittoria interna, la seconda della nuova annata.

Anche per il Real Casalnuovo è una domenica da dimenticare, allo stadio Iorio passa il Ragusa con una vera prova di forza. La brigata del tecnico Ignoffo piega la truppa di Esposito che incappa nel terzo stop in campionato. Partita equilibrata nelle battute iniziali, fino alla mezz’ora di gioco a dominare sono le difese. Nelle fasi finali della prima frazione, Romano trova il guizzo per far male ai campani. L’undici locale non ci sta e ad avvio secondo tempo sfrutta un calcio di rigore concesso dall’arbitro. Dal dischetto si presenta Pinna che, con freddezza, infila alle spalle dell’estremo difensore. I napoletani ci credono e vanno a caccia del vantaggio, all’81’ la mazzata: Porcaro raddoppia per il Ragusa e complica i piani del Real Casalnuovo. Allo scadere Khoris chiude definitivamente i giochi con la rete dell’1-3.