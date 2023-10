Derby show al Mazzella, ma l'Ischia deve arrendersi: la Cavese espugna l'isola. Doppiette per Talamo e Foggia

Un derby pirotecnico e combattuto, in una cornice di pubblico straordinaria. Per l’Ischia Calcio però arriva la prima sconfitta in campionato, la Cavese si impone allo stadio Mazzella al termine di una gara show.

Parte bene la formazione di casa con qualche spunto di Baldassi e compagni, ma alla prima occasione la truppa biancoblu sblocca la partita. Ci pensa sempre capitan Foggia a timbrare il cartellino per i suoi, questa volta con una prodezza di sinistro. I gialloblu non ci stanno e rispondono a tono con Baldassi, Damiano e Giacomarro. Trascorre il quarto d’ora di gioco e i metelliani vanno a caccia del raddoppio. Ci prova Felleca con un destro, poi è Foggia ad esplodere il tiro dall’interno dell’area: Montuori, nella circostanza, è fenomenale in chiusura. Al 23’ Urso inventa sulla trequarti, il centrale di Buonocore legge l’azione e anticipa il centravanti avversario. L’azione riparte e Talamo imbuca per Trofa, il leader isolano sbaglia la misura del passaggio ma Baldassi ci crede. Il fantasista rincorre la sfera e la strappa a Fraraccio che commette fallo in piena area. Il direttore di gara assegna la massima punizione che Talamo concretizza. L’Ischia trova il secondo gol con Florio, la rete al 34’ però è annullata per posizione di fuorigioco. Al 41’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Montuori stacca e Boffelli respinge. Sulla ribattuta, Damiano manda largo.

La ripresa si apre con un’iniziativa della Cavese sulla destra, Antonelli prova a raccogliere il traversone al centro, la difesa isolana chiude con rapidità. Al 49’ i gialloblu ribaltano il punteggio: cross al bacio di Florio, Talamo stacca e infila Boffelli. La risposta degli ospiti porta la firma di Felleca con una punizione che non impensierisce l’attento Gemito. Al 53’ destro a giro di Baldassi e pallone che accarezza l’incrocio dei pali. Passano cinque minuti e Foggia viene atterrato in area, l’arbitro concede il penalty. Dal dischetto, Gemito intuisce ma il bomber biancoblu è glaciale. Gli uomini di Cinelli, dopo il pari, si riportano in avanti e completano la rimonta: tiro di Fraraccio al 60’, Sowe è sulla traiettoria e devia, nulla può l’estremo difensore isolano. Al 75’ missile di Baldassi dai venticinque metri, una deviazione fa alzare la conclusione che mette in affanno Boffelli. L’Ischia va alla ricerca del guizzo per ristabilire l’equilibrio nel risultato, ma la Cavese si difende con ordine e non concede ulteriori opportunità ai padroni di casa. Il match si chiude con il successo degli ospiti al triplice fischio.

Il tabellino

Ischia: Gemito, Florio, Ballirano (93’ Bisogno), Trofa (70’ Pinto), Montuori (88’ Cibelli), Pastore, Talamo, Arcamone, Giacomarro (61’ Maiorano), Baldassi, Damiano (67’ Quirino). A disp.: Vivace, Chiariello, Di Meglio, Buono. All.: Buonocore

Cavese: Boffelli, Polanco A. (46’ Collura) Antonelli (87’ Ospitaleche) Foggia (82’ Derosa), Felleca, Fraraccio, Urso (57’ Chiarella), Troest, Magri, Konate, Mori (57’ Sowe). A disp.: Barone, Cinque, Sette, Addessi. All.: Cinelli

Arbitro: Di Mario di Ciampino

Marcatori: 7’ Foggia (C), 25’ rig. Talamo (I), 49’ Talamo (I), 59’ rig. Foggia (C), 61’ Fraraccio (C)

Ammoniti: Polanco (C), Montuori (I), Ballirano (I)