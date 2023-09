Serie D - L'Ischia attende la corazzata Cavese. Palmese, Real Casalnuovo e Portici in campo per il riscatto

Quarta giornata del campionato alle porte per il Girone G di Serie D. L’Ischia Calcio, dopo i tre pareggi consecutivi, va a caccia del primo successo della stagione. Nella cornice di pubblico del Mazzella, la squadra di Enrico Buonocore è pronta ad accogliere una corazzata della competizione, la Cavese di Daniele Cinelli. Messa alle spalle la rimonta a Tertenia, i gialloblu ritrovano l’impianto amico e puntano a sfruttare il fattore casalingo per superare l’ostacolo biancoblu. Il tecnico isolano, nel corso della conferenza stampa, ha presentato il match in programma: “Ci siamo allenati bene, domenica arriverà una squadra fortissima. Come team, staff e società, sappiamo il campionato che dobbiamo fare. Il nostro obiettivo è la salvezza, vogliamo mantenere la categoria. Siamo in un girone dove ci sono squadre che hanno investito tanto, tra queste anche la Cavese che sono anni che prova a salire in Lega Pro. Vengono però al Mazzella e ad Ischia non è mai facile giocare. Sarà sicuramente una bella gara, con una cornice di pubblico importante. Loro lotteranno fino alla fine per vincere il campionato, sono stati costruiti per fare questo. È una squadra con valori e calciatori importanti, interpreti che in questa categoria sono il top. Sappiamo di dover affrontare una delle compagini più forti, però siamo pronti a fare la nostra partita e a giocare seguendo i nostri concetti. Vogliamo sbloccare questa casella che dice zero vittorie dopo tre partite”. I biancoblu, con un vero e proprio esodo ad accompagnarli (900 biglietti messi a disposizione, ndr), cercano la terza vittoria in campionato.

Sarà quarto turno anche per il Girone H. La Palmese, unica formazione della provincia di Napoli inserita in questo contesto, si ritrova a dover dimenticare la falsa partenza. Buon pari sul campo del Gravina al debutto, poi due sconfitte pesantissime contro Fidelis Andria (1-4) e Altamura (3-0). I rossoneri accoglieranno allo stadio Comunale il Casarano, formazione reduce da due pareggi di fila. Mister Savio Sarnataro ha preso parola a due giorni dal fischio d’inizio: “Sarà per entrambe una partita importante, bisognerà dare una risposta forte. Il Casarano è partito con obiettivi primari di classifica, noi abbiamo bisogno di dare una sterzata al nostro campionato per portare serenità e soddisfazione all’ambiente. Non dobbiamo ripetere gli errori di lettura delle ultime gare, nei nostri momenti migliori abbiamo subito gol e, invece di ritrovarci, abbiamo concesso agli avversari. Il nostro pubblico può fare la differenza, noi siamo pronti e non vogliamo tirarci indietro. Dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo, comportandoci da Palmese perché rappresentiamo una piazza importante e indossiamo una gloriosa maglia”.

Quinta giornata nel Girone I. Il Real Casalnuovo, archiviata la sconfitta sul terreno di gioco del Città di Sant’Agata, attende il Ragusa allo stadio Iorio. Il tecnico Raffaele Esposito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club: “Abbiamo voglia di riscatto in casa, i ragazzi sono dispiaciuti per la partita di domenica scorsa, non meritavamo assolutamente di perdere, ma gli episodi ci hanno condannato. La prestazione c’è stata, in queste quattro gare la squadra ha sempre risposto bene. Ci sono stati degli errori e siamo stati castigati, dobbiamo essere bravi a sbagliare poco. Ragusa? Buona squadra, di categoria. Non sta raccogliendo ciò che merita. Verrà qui con il dente avvelenato, ma pensiamo soltanto a noi”. Intanto il Portici, protagonista di una vittoria e di tre sconfitte nelle prime quattro uscite, cerca punti in trasferta. Gli azzurri, a lavoro anche oggi per completare la preparazione settimanale, saranno di scena sul rettangolo verde dell’Igea Virtus.