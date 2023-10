Palmese fermata dal Casarano e da qualche decisione arbitrale a sfavore: 1-1 al Comunale, Rajkovic e Puntoriere in rete

Un pareggio allo stadio Comunale tra la Palmese e il Casarano. La squadra di Savio Sarnataro, al netto di una direzione arbitrale che lascia più di qualche perplessità, riesce a conquistare un punto contro la quotata compagine pugliese. I rossoneri, dopo due sconfitte consecutive, tornano a far punti e collezionano il secondo pari in campionato. Migliore approccio al match per gli ospiti che si fanno vedere dalle parti di Moccia con una conclusione di Rajkovic. I padroni di casa rispondono a tono con Mautone e con Puntoriere, ma è Gambino a spaventare i presenti al 38’ con un tiro che si stampa sulla traversa. Nel finale di primo tempo, i rossoblu passano in vantaggio con la zampata di Rajkovic a pochi passi dalla porta. In avvio di secondo tempo, la Palmese va a caccia del pareggio che arriva al 55’ con un missile di Puntoriere che trafigge Pucci e vale l’1-1. I campani provano a sfruttare l’entusiasmo e vanno in rete con Mautone, ma l’arbitro - su segnalazione dell’assistente - non convalida per un presunto fuorigioco. Non mancano le proteste, il nervosismo aumenta e la stanchezza inizia a farsi sentire. I ragazzi di Sarnataro tentano l’assalto nelle battute conclusive, ma il Casarano resiste.

Il tabellino

Palmese (4-3-3): Moccia; Manco, Schiavino, Mautone (80’ Romano), Morlando (89’ Noletta); Carotenuto, Cardone (70’ D’Angelo), Fusco; Potenza, Puntoriere, Silvestro (84’ Peluso). A disp.: Scognamiglio, Tribuno, Russo, Amato, Filogamo. All.: Saranataro.

Casarano (4-2-3-1): Pucci; Pedalino (73’ Thiandoum), Celli, Vona, Giannini; Ceruti, Ramos (60’ De Luca); Gambino (73’ Parisi), Citro, Falcone (60’ Gjonaj); Rajkovic (76’ Perez). A disp.: Carotenuto, Colazzo, Guastamacchia, Perdicchia. All.: Laterza

Arbitro: Rodigari di Bergamo

Marcatori: 43’ Rajkovic (C), 55’ Puntoriere (P)

Ammoniti Manco, Cardone, Schiavino, Silvestro (P), Celli, Parisi (C)