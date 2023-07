Turris, start al Caneo bis: il tecnico torna in Campania, c'è l'intesa triennale

Serie C Girone C

Ora c'è anche l'ufficialità: Bruno Caneo è il nuovo tecnico della Turris. Dopo l'esonero di Gaetano Fontana, la compagine corallina ha subito annunciato il ritorno del trainer di Alghero in panchina. Contratto triennale per l'ex Padova che ha già guidato la prima squadra di Torre del Greco, subentrando in corsa nel febbraio 2021 per poi continuare l’esperienza professionale anche nella stagione successiva, centrando il traguardo storico della prima qualificazione ai playoff. Alle ore 19.00 ci sarà la conferenza stampa di presentazione allo Stadio Amerigo Liguori.