Calciomercato Serie C - Giugliano scatenato, aria di ritorni per la Turris. Sorrento alla finestra per due giocatori dell'Avellino

L’arrivo di Marco Caldore in difesa e non solo. Il Giugliano continua a sondare il mercato e, annunciate le separazioni da Eric Biasiol e Lorenzo D’Alessio, con gli accordi per le risoluzioni dei contratti raggiunti, mette nel mirino altri rinforzi da regalare a mister Raffaele Di Napoli. Tripla operazione in vista per i Tigrotti che sono pronti a definire l’acquisto a titolo temporaneo dell’attaccante Davide Pio Stabile. Di proprietà dell’Atalanta, il classe 2004 sarà la nuova pedina per lo scacchiere offensivo dei gialloblù: affare in dirittura sulla base di un prestito. A centrocampo invece il Giugliano spinge per assicurarsi le prestazioni di Carmine Giorgione, leader dell’Albinoleffe e prossimo alla nuova esperienza in Campania. Si va verso la firma di un contratto biennale. Per la porta invece c’è il pressing per Danilo Russo, attualmente in forza alla Juve Stabia: è vicino ad aprirsi un altro asse di mercato tra le due società napoletane. Il Sorrento guarda in casa Avellino e non pensa soltanto all’estremo difensore Richard Marcone. Un altro esubero biancoverde è finito nel mirino dei costieri, si tratta dell’esterno Claudiu Micovschi: c’è da registrare però l’interesse di altre squadre di Serie C. Aria di ritorno per la Turris. In panchina l’attesa è per Bruno Caneo, mentre Daniele Franco - ai margini del progetto di Rastelli sul suolo irpino - sogna di vestire ancora la casacca corallina. E anche Stefano Esempio potrebbe tornare ad aiutare il club di Torre del Greco.