Porte girevoli per la Turris: esonerato Fontana, Caneo in arrivo

La Turris ha deciso: via Gaetano Fontana, in arrivo Bruno Caneo. Sarà questo l’avvicendamento per la squadra corallina, impegnata per il quarto anno di fila in Serie C. Il club di Antonio Colantonio ha ufficializzato l’esonero del tecnico di Catanzaro: l’artefice della salvezza, dopo il mancato accordo per la risoluzione contrattuale, è stato sollevato dall’incarico. Sulla panchina del Liguori ci sarà una vecchia conoscenza, il tecnico di Alghero infatti è pronto a subentrare nelle prossime ore. La società ha deciso di affidarsi ad un profilo che conosce bene l’ambiente, già in passato a Torre del Greco e con un’idea di calcio condivisa tra le parti. Intanto si muove anche qualcosa per il mercato in entrata. Il duttile difensore Stefano Esempio, archiviata la parentesi con l’Afragolese, è prossimo a sposare nuovamente il progetto. La Turris guarda altresì in casa Parma: stuzzicano i profili di Daniele Iacoponi e Fabian Pavone, quest’ultimo protagonista di un’esperienza pregressa al Liguori. Entrambi, di proprietà dei ducali, sono fuori dal progetto e interessano alla dirigenza corallina.