Il Sorrento crea e sciupa, con il Foggia termina in parità: Capasso replica a Tascone

Il Sorrento costruisce tante occasioni, ma va sotto nel punteggio. Al Foggia però non basta il gol di Tascone e il vantaggio dura poco meno di dieci minuti: ci pensa Capasso a salvare Vincenzo Maiuri, con la partita che si chiude con il punteggio di 1-1 allo stadio Viviani.

Per la prima conclusione verso la porta non bisogna attendere molto, la firma è di Santaniello con un destro a giro che chiama in causa Del Sorbo. Al 12’ risponde la formazione costiera con Martignago che impegna Perina, l’azione va avanti e Vitale spreca da distanza ravvicinata. Passano cinque minuti e la squadra di casa sfiora ancora la rete del vantaggio con Martignago che, in contropiede, non indirizza verso lo specchio della porta. Pochi secondi più tardi controllo e mancino di Ravasio, Perina si oppone. Al 22’ Vezzoni ci prova con il destro al volo dal limite, Del Sorbo respinge. Attorno alla mezz’ora di gioco Martignago raccoglie un rilancio e tenta il pallonetto, notevole intervento dell’ex portiere della Turris. Un tentativo di Riccardi chiude la frazione iniziale.

In campo rientrano i protagonisti del primo tempo, non ci sono sostituzioni. Il ritmo della sfida resta alto, al 53’ botta di Cuccurullo da buona posizione e Perina devia in corner. Sugli sviluppi dell’angolo battuto da De Francesco, Riccardi non concretizza di testa. L’esterno ci riprova al 57’, il portiere compie un’altra parata importante. Il numero 1 del Foggia è scatenato, tra il 66’ e il 68’ nega due volte la gioia del gol a Vitale. Al 73’ è il Foggia a passare in vantaggio: Tascone riceve da Tonin e con un destro chirurgico fulmina Del Sorbo. All’82’ sinistro di Capasso dal limite, Perina non è impeccabile e il Sorrento fa 1-1. Allo stadio Viviani il match regala poche altre emozioni, con gli ospiti in attacco nel recupero. Al triplice fischio le due compagini si dividono la posta in palio.