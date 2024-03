Il Giugliano gioca in dieci dal 18', ma esce indenne dal "Fanuzzi": contro il Brindisi termina 0-0

Il Giugliano raccoglie un punto in trasferta, la sfida con il Brindisi resta bloccata sul risultato di 0-0. La squadra di Valerio Bertotto, che gioca in dieci dal 18’ per l’espulsione rimediata da Romano, continua la sua corsa e aggancia momentaneamente il Crotone: i gialloblù salgono infatti a quota 46 punti, consolidando la posizione in zona playoff.

La cronaca si apre con un primo guizzo di Falbo chiuso in angolo, poi sugli sviluppi del corner Bagatti manda a lato. Le due squadre si studiano e attendono il momento giusto per colpire, ma i ritmi della partita sono bassi. Al 10’ proteste ospiti per un presunto fallo su Valdesi in area, l’arbitro lascia proseguire. I pugliesi tornano in avanti, Petrucci al 14’ manda fuori e Guida al 17’ trova Caldore sulla sua traiettoria. Passano pochi secondi e Romano lascia i tigrotti in dieci, il centrocampista entra con il piede a martello su un avversario e il direttore di gara sventola il rosso. I biancazzurri cercano di alzare l’intensità e si portano in zona Russo con una conclusione larga di Labriola al 21’ e con una giocata di Guida al 22’ terminata di un soffio sul fondo. Nonostante l’inferiorità numerica, il Giugliano si rende pericoloso alla mezz’ora con Ciuferri che spreca una buona chance. Poi il talento in maglia numero 30 riesce a gonfiare la rete, ma l’azione viene annullata per posizione irregolare di Salvemini. Il primo tempo va in archivio con un colpo di testa di Bagatti su cross di Petrucci e con un destro di Balde che impegna Antonino.

In avvio di secondo tempo, conclusione di Vantaggiato e iniziativa che si perde fuori. L’azione si ribalta e anche Ciuferri non indirizza verso la porta. Al 49’ occasione importante per Salvemini che si fa ipnotizzare da Antonino, sulla ribattuta Giorgione non riesce ad insaccare. Al 50’ girata di Guida dopo un passaggio di Petrucci, Russo interviene. Il Giugliano replica di nuovo con Salvemini che non inquadra, al 66’ invece Bagatti incorna senza successo. Tre minuti più tardi Guida invoca un calcio di rigore, Caldore non è d’accordo e chiede il giallo all’avversario per simulazione: il signor Scarpa della sezione di Collegno fa continuare. Anche su Salvemini al 76’ l’arbitro non ravvisa irregolarità. La partita regala un’ultima emozione con Bunino al 90’, i gialloblù tengono bene il campo e al triplice fischio conquistano un buon punto sul campo del Brindisi.

Il tabellino

Brindisi (3-5-2): Antonino; Merletti, Gorzelewski, Monti, Valenti (73’ Opoola); Labriola, Bagatti (73’ Pagliuca), Petrucci; Falbo, Vantaggiato (64’ Bunino), Guida. A disp.: Auro, Saio, Vona, Fiorentino, Speranza, Bunino, Bonnin, Spingola, Galazzini, Martorelli, Pagliuca, Opoola, Zerbo. All.: Losacco

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi (81’ Barba), Cargnelutti, Caldore, Oyewale; Berardocco, Romano, Gladestony; Ciuferri (71’ De Sena), Salvemini (81’ Di Dio), Balde (46’ Giorgione). A disp.: Baldi, Rob Coprean, Yabre, Sconamiglio, De Rosa, Boccia, Giorgione, De Siena, Maselli, Barba, Oviszach, Di Dio. All.: Bertotto

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno

Ammoniti: Merletti (B), Petrucci (B), Oyewale (G)

Espulso: 18’ Romano (G)