In prestito dal Napoli, primo in Italia per assist e tra i top a livello internazionale: i numeri dell'attaccante

Una stagione da top della categoria e un’altra prestazione devastante nell’ultima gara vinta dalla sua squadra contro il Catania. Lorenzo Sgarbi, attaccante dell’Avellino in prestito dal Napoli, si sta consacrando agli ordini di un altro ex azzurro, Michele Pazienza. Il classe ’01, ingaggiato a titolo temporaneo dai biancoverdi in estate, sta completando il suo processo di crescita e in Irpinia sembra aver trovato l’ambiente giusto per esaltarsi. Migliore stagione finora per il calciatore di Bolzano che ha messo a segno 7 reti e 13 passaggi vincenti in 29 presenze complessive.

Il gol manca dallo scorso 6 gennaio sul campo del Latina, ma nelle ultime cinque partite Sgarbi ha totalizzato sei assist, balzando sul gradino più alto del podio in questa speciale classifica in Italia. Seguono Adamo del Cesena nel Girone B di Serie C a quota 11, Thuram dell’Inter a 10, Vandeputte del Catanzaro in Serie B e la coppia D’Urso-Burrai (Triestina e Mantova) nel Girone A di Serie C a 9. In totale Sgarbi è entrato in almeno 15 occasioni che hanno portato i compagni al gol, diventando un top uomo-assist a livello internazionale.

Nei 10 campionati di riferimenti, tra 1° e 3° livello, secondo quanto riportato da Transfermarkt.it, Sgarbi occupa la quinta posizione, alla pari del trequartista Wirtz del Bayer Leverkusen, alle spalle di Davis dell’Ispwich, di Perez del Deportivo La Coruna, di Rutter del Leeds e di Mendez-Laing del Derby. Il calciatore di proprietà del Napoli intanto sta attirando i riflettori dei club che militano nella Serie B italiana. Il focus è tutto sull’Avellino e l’obiettivo è migliorarsi per aiutare la società biancoverde in questo rush finale. Poi si discuterà del suo futuro, con il Napoli che dovrà fare le opportune valutazioni. Intanto il valore del cartellino è lievitato.