Juve Stabia dominante, poker all'Audace Cerignola. Le vespe volano a +9

La Juve Stabia non fa sconti, schiacciato l’Audace Cerignola allo stadio Menti con un poker. La squadra di Guido Pagliuca annienta la compagine pugliese, vola momentaneamente a +9 e consolida ulteriormente il primato, con una prova di forza davanti al pubblico amico. Adorante si ripete con una doppietta, Candellone e Piovanello completano l’opera.

Fasi di studio tra le due formazioni in avvio di partita. I padroni di casa provano subito a mettere in difficoltà gli avversari, all’8’ Adorante tenta il suggerimento per Piscopo ma Tentardini fa buona guardia. Cinque minuti dopo arriva anche la prima conclusione verso la porta per le vespe, il guizzo di Romeo dalla distanza si spegne sul fondo. La capolista torna a rendersi pericolosa al 17’, sugli sviluppi di un angolo battuto da Mignanelli: Buglio colpisce di testa e manda a lato. Due giri di lancette più tardi, lancio di Bellich per Piscopo che prova a sfruttare un’uscita non impeccabile di Trezza, il tiro però finisce di poco sul fondo. Al 27’ si stappa la sfida al Menti e la firma è ancora di Adorante: l’attaccante, come accaduto a Potenza, raccoglie l’assist di Piscopo e insacca. Il vantaggio galvanizza la prima della classe, Romeo sale in cattedra e viene messo giù da Capomaggio in area. L’arbitro non ha dubbi e assegna il penalty ai gialloblù. Sul punto di battuta si presenta Candellone che non sbaglia e raddoppia. La Juve Stabia trova anche il tris con Bellich, ma l’arbitro annulla per un’irregolarità.

La ripresa si apre con un’altra occasione per la brigata di Pagliuca: al 53’ Adorante si libera di Capomaggio e calcia a giro, la sfera finisce di poco distante dall’incrocio. Poi chance sull’asse Piscopo-Baldi, quest’ultimo fa partire un tiro deviato in corner dal pacchetto arretrato degli ospiti. Al 67’ lampo di D’Andrea da lontano, Thiam osserva il pallone terminare fuori. Il portiere ex Spal blocca, tre minuti dopo, l’iniziativa di Sainz-Maza. Le vespe, archiviata un’opportunità per Mignanelli, fanno tris al 75’. Adorante approfitta del lancio di Leone, ringrazia Visentin per un intervento tutt’altro che perfetto e fulmina Trezza. Nel finale c’è spazio anche per il poker di Piovanello su deviazione aerea di Adorante.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli (80’ Andreoni); Buglio, Leone, Romeo (80’ Erradi); Piscopo (89’ Folino); Candellone (51’ Piovanello), Adorante (89’ Mosti). A disp.: Esposito, Signorini, La Rosa, Pierobon, Meli, Guarracino, Gerbo, D’Amore, Picardi, Marranzino. All.: Pagliuca

Audace Cerignola (4-3-2-1): Trezza; Russo, Capomaggio, Gonnelli, Tentardini (73’ Visentin); Tascone (73’ Rizzo), Bianco (46’ Sainz-Maza), Ruggiero (85’ Bianchini); Leonetti, D’Andrea; Malcore. A disp.: Barosi, Pinnelli, Allegrini, Coccia, Lombardi, Bezzon, Carnevale. All.: Tisci

Arbitro: Emanuele Frascaro della sezione di Firenze

Marcatori: 27’ Adorante (JS), 34’ rig. Candellone (JS), 75’ Adorante (JS), 89’ Piovanello (JS)

Ammoniti: Buglio, Baldi, Piovanello (JS), Bianco, D’Andrea (AC)