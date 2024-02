Giugliano corsaro a Latina, Bertotto sbanca il Francioni con un gol di Maselli

Serie C Girone C

Il Giugliano ritrova il successo in campionato dopo due pareggi consecutivi e conquista il quarto risultato utile di fila: battuto il Latina a domicilio con un gol di Maselli all’alba della partita. La squadra di Valerio Bertotto si rilancia in classifica ed agguanta la zona playoff.

Bastano appena cinque giri di lancette ai tigrotti per sbloccare la contesa dello stadio Francioni. Sugli sviluppi di un calcio di punizione conquistato da Balde e battuto da De Sena, Maselli raccoglie il pallone dopo un rimpallo e con un tiro chirurgico beffa Fasolino. La reazione nerazzurra si registra sull’asse Del Sole-Ercolano, quest’ultimo non riesce ad impensierire Russo. I gialloblù si difendono con ordine e non lasciano varchi all’iniziativa dei padroni di casa. Al 22’ Di Dio suggerisce per Balde, chiuso al momento della conclusione verso la porta. La squadra di Bertotto gestisce il gol di vantaggio e non rischia mai, da segnalare per gli uomini di Fontana soltanto una giocata imprecisa di Del Sole al 27’. Il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti.

Lo spartito della sfida non cambia, il Latina cerca la manovra giusta per scardinare la retroguardia avversaria, ma il Giugliano tiene bene il campo e insiste nella sua idea di gioco. Al quarto d’ora della ripresa Maselli innesca Balde che scarica un destro verso il bersaglio, Guadagno - entrato al posto di Fasolino - disinnesca. L’estremo difensore di casa deve compiere gli straordinari su un’altra azione di Balde. L’ex Messina ci riprova a dieci dal 90’ a margine di un fraseggio con Salvemini ma non inquadra. I tigrotti, al netto dell’indecisione di Russo nel recupero, resistono e si assicurano il bottino pieno al triplice fischio.

Il tabellino

Latina (3-4-2-1): Fasolino (54’ Guadagno); De Santis, Rocchi, Marino (71’ Di Renzo); Paganini, Di Livio, Perseu (54’ Cittadino - 75’ Mazzocco), Ercolano; Riccardi, Del Sole (71’ D’Orazio); Fella. A disp.: Sorrentino, Capanni, Crecco, Fabrizi, Polletta, Vona. All.: Fontana

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (92’ Boccia), Cargnelutti, Caldore, Yabre; De Rosa (65’ Gladestony), Maselli, Romano; Di Dio (82’ Ciuferri), De Sena (65’ Salvemini), Balde (82’ Oviszach). A disp. Baldi, Rob Coprean, Scognamiglio, Diop, Oyewale, Berardocco, Grasso. All.: Bertotto

Arbitro: Allegretta di Molfetta

Marcatori: 5’ Maselli (G)

Ammoniti: Fontana dalla panchina, Marino, Ercolano (L), De Rosa, De Sena, Cargnelutti (G)

Espulso: 96’ Ercolano (L)