La Turris cade sul campo del Picerno, Murano match winner al Curcio

Serie C Girone C

La complicata settimana della Turris si chiude con una sconfitta sul campo del Picerno. Dopo le vicende societarie, la squadra di Leonardo Menichini cade allo stadio Curcio e resta nelle zone basse della classifica: decide un gol di bomber Murano nel secondo tempo.

Ottimo approccio al match per i corallini con Giannone che serve Jallow dopo pochi secondi, l’ex Latina trova il tocco vincente ma l’arbitro annulla per fuorigioco. I biancorossi ci riprovano al 4’ con un tiro di Nocerino che trova i guantoni di Summa. L’estremo difensore deve intervenire anche tre minuti più tardi sul cross velenoso di Nicolao. Al 12’ i padroni di casa replicano con una conclusione di Maiorino, Marcone è attento e neutralizza. I rossoblù cercano di prendere campo, ma i ragazzi di Menichini difendono con ordine e non concedono spazi. Alla mezz’ora, dopo un errore in avanti della Turris, il Picerno va ad un passo dal vantaggio: Marcone è prodigioso su Maiorino. Il primo tempo si chiude con una giocata imprecisa di Pugliese (32’), con una botta alta di Esposito (43’) e con un guizzo di Nocerino (44’).

Il giovanissimo talento corallino è il primo protagonista della ripresa con un mancino dall’interno dell’area, Summa non si lascia sorprendere e blocca. La risposta degli uomini di Longo porta la firma di Murano, l’attaccante non inquadra lo specchio di porta. L’ex Avellino è più pericoloso al 53’ con un’incornata ma Marcone si oppone. Al terzo tentativo, su assist di Pagliai, Murano non sbaglia e sblocca l’incontro. La reazione degli ospiti è affidata a Pugliese su traversone di D’Auria, il centrocampista spreca da buona posizione. Sul capovolgimento di fronte Graziani svetta dopo un calcio d’angolo, il colpo di testa sorvola la traversa. La Turris si gioca il tutto per tutto nel finale, il Picerno regge all’urto di D’Auria e soci ed esulta al termine del confronto.

Il tabellino

Picerno (4-2-3-1): Summa; Albertini, Gilli, Allegretto, Pagliai; Gallo (66’ Pitarresi), De Ciancio; Petito (66’ Graziani), Maiorino (71’ Santarcangelo), Esposito E. (84’ BIasiol); Murano (71’ Albadoro). A disp.: Marelli, Esposito A., Ciko, Novella, Cadili, D’Agostino. All.: Longo

Turris (4-2-3-1): Marcone; Saccani, Cocetta, Panelli, Nicolao (78’ Contessa); Scaccabarozzi (59’ Franco), Pugliese; Cum (64’ D'Auria), Giannone (59’ De Felice), Nocerino (78’ Maniero); Jallow. A disp.: Guadagno, Pagno, Esempio, Serpe, Maestrelli, Onda, Casarini, Pavone, Clemente. All.: Menichini

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Marcatori: 56’ Murano (T)

Ammoniti Gallo, Summa (P), Saccani, Contessa (T)

Espulso: 95’ Franco (T) proteste