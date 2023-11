La Palmese stende il Gallipoli, 3-0 al Comunale: doppietta per Puntoriere, in gol anche Amato

Seconda vittoria in campionato, quarto risultato utile consecutivo e cammino che prosegue. La Palmese di Mario Pietropinto, ritrovatasi dopo un inizio di stagione da dimenticare, conquista un prezioso successo nello scontro diretto con il Gallipoli. L'esordio di Giovanni Cavallaro sulla nuova panchina è invece da dimenticare, allo Stadio Comunale di Palma Campania sono i rossoneri ad esultare. Dopo una fase di equilibrio sostanziale del match, i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Puntoriere al 28': l'attaccante risponde presente e sblocca il match. Nel corso della ripresa la formazione campana trova anche il raddoppio con il calciatore in maglia numero 91, abile a realizzare la sua doppietta personale. Nel finale dell'incontro arriva altresì la terza marcatura della Palmese con Amato che chiude i giochi e mette il sigillo sulla gara del Comunale. Tra una settimana altro impegno importante per i rossoneri, chiamati ad affrontare il Manfredonia in un nuovo scontro salvezza.