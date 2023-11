Il Real Casalnuovo batte la Nuova Igea Virtus e scavalca la LFA Reggio Calabria. E tra una settimana ci sarà il match al Granillo

Quinto risultato utile consecutivo e quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate, per un totale di nove successi dopo tredici giornate. Il Real Casalnuovo di Raffaele Esposito prosegue il suo percorso nel Girone I di Serie D e allo Stadio Iorio conquista altri tre punti. Formazione granata che si prende la quinta posizione, agganciando dunque la zona playoff dopo il 2-0 rifilato alla Nuova Igea Virtus. Superata in classifica la LFA Reggio Calabria, rallentata in trasferta dall’Akragas. Reginaldo e compagni fanno valere il fattore interno e, dopo una prima frazione chiusa con il risultato in equilibrio, rientrano sul rettangolo verde con l’intenzione di prendersi la posta in palio. Gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Triolo, il Real Casalnuovo sblocca con Vivacqua al 49’ e raddoppia con Dore al 52’. Succede tutto in tre minuti, gli uomini di Esposito indirizzano la gara sul proprio binario e festeggiano al triplice fischio. E tra una settimana c’è in programma proprio lo scontro diretto con la LFA Reggio Calabria.

Buon punto in esterna per il Portici, con il Sant’Agata termina 1-1. Gli azzurri di Andrea Ciaramella passano in vantaggio con il colpo di testa di Turchet su assist di Maione al 36’, la truppa di Facciolo pareggia all’82’ con Carrozzo. Domenica prossima al San Ciro arriverà il Ragusa.