L'Ischia non molla mai, ripresa la Cynthialbalonga allo scadere. Baldassi fa esultare ancora l'isola

L’Ischia Calcio non si arrende e riprende la Cynthialbalonga all’ultimo respiro con il solito Baldassi, il match dello Stadio Mazzella termina 1-1 e la squadra di Enrico Buonocore si assicura il quinto risultato utile consecutivo.

La partita non decolla all’avvio, tanto equilibrio e prolungate fasi di studio tra le due formazioni. L’undici gialloblù si fa vedere nell’area ospite con una serie di traversoni al 5’ e con un colpo di testa di Pastore alto all’8’ sugli sviluppi di un piazzato. Al 17’ risponde la brigata di Mariotti con Doratiotto che libera Capaldo al cross in area, a rimorchio arriva Maccari che calcia male e Ballirano salva i suoi. Passano quattro minuti e Baldassi chiude una manovra avvolgente costruita dagli isolani: il numero 10 riceve da Damiano ma, in zona defilata, calcia centralmente e trova i guantoni di Fusco. Al 23’ errore in disimpegno per la Cynthialbalonga, l’Ischia riparte con Damiano che esplode il destro dalla distanza e la sfera tocca la parte alta della traversa. Al 27’ Maiorano lancia, Baldassi devia di testa e Talamo scappa verso la porta: l’ex Nocerina vince un duello in velocità, ma non riesce a finalizzare. Alla mezz’ora Zitelli controlla dopo la battuta dalla bandierina e con il mancino sfiora l’incrocio. Al 34’ azione vincente per il team laziale con Sartor che allarga per Doratiotto: il dieci premia l’inserimento di Di Cairano che, con un destro chirurgico, buca Gemito. La reazione locale arriva subito con una botta di Baldassi dalla distanza, Fusco blocca in due tempi. Il primo tempo va in archivio con un bolide di Giacomarro che si spegne sul fondo.

La ripresa si apre con un’iniziativa di Baldassi. Il fantasista di mister Buonocore, servito da Talamo, spara fuori con il destro. Stesso esito per Florio al 53’, dopo aver raccolto un pallone arrivato dall’out opposto. Al 60’ Gemito sbaglia il rilancio fuori dall’area e lascia la porta scoperta, Sartor calcia non benissimo e permette al portiere di recuperare la posizione. Quattro minuti dopo, Patalano inventa per Baldassi che, a tu per tu con Fusco, si fa ipnotizzare. Al 68’ la Cynthialbalonga va a un passo dal raddoppio con una conclusione di Zitelli che spaventa la retroguardia. Poi è il subentrato Calzone a calciare dai venti metri, Gemito si distende e fa sua la sfera. L’Ischia resta in attacco e, archiviato un tentativo di Pinto, Talamo si divora una colossale opportunità al 74’: Florio impegna il portiere avversario, sulla respinta l’attaccante di casa non capitalizza il tap-in. Anche al 76’ i gialloblù sfiorano il gol con Quirino, il colpo di testa su cross di Florio finisce di un nulla sul fondo. All’87’ altro sussulto del match, ancora dell’ex Procida: la zampata all’87’ è da dimenticare. Allo scadere, sugli sviluppi di una palla inattiva, Baldassi si fa trovare pronto sul secondo palo e insacca per l’1-1. Al 97’ il dieci locale si regala l’ultima chance, il pallone termina a centimetri dal bersaglio.