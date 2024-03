Napoli, presentata l'ultima maglia della stagione: la jersey in edizione limitata che celebra il legame con Msc

La Ssc Napoli e MSC Crociere, main partner del club azzurro, hanno presentato, nella splendida cornice di Villa D’Angelo al Vomero, la “Everywhere Jersey”, quinta e ultima maglia da gioco della stagione della squadra partenopea, che celebra ulteriormente l’unione e lo storico legame con la compagnia internazionale leader del settore delle crociere, dopo la presentazione delle maglie 'Home' e 'Away' avvenuta lo scorso luglio a bordo della nave MSC World Europa.

Il concept di questa limited edition, dedicata al tema del mare, appare come una mappa stilizzata dei porti più iconici cui la flotta MSC attracca, Dubai, Copenaghen e Miami, che si connettono in un unico grande flusso marittimo a Napoli. A completare il disegno è la ‘Rosa dei venti’, strumento prediletto dai navigatori e riferimento assoluto per tutti coloro che considerano il viaggio la loro unica vera meta.

La maglia sarà disponibile in 2023 esemplari, come l'anno del terzo scudetto, e debutterà sabato prossimo in occasione del match interno di campionato contro l'Atalanta.

Massa: "La nave da crociera rappresenta l'inclusività per eccellenza"

"Per noi è una giornata meravigliosa perché questa maglia arriva dopo 12 anni di collaborazione con il calcio Napoli. Questa maglia racconta bene il nostro spirito, attraverso la ‘Rosa dei venti’. Abbiamo scelto quattro porti per noi iconici come Napoli, Dubai, Copenhagen e Miami. Ci tenevamo particolarmente. L'azienda guarda sempre al futuro e alla sostenibilità. La nave da crociera rappresenta l'inclusività per eccellenza. A bordo lavorano persone provenienti da 70 nazionalità differenti. Ucraini e russi, palestinesi e israeliani, collaborano gomito a gomito sulle nostre navi in piena armonia, e questo è un messaggio importante. Questi sono i valori che la nostra azienda vuole trasmettere. E questa maglia vuole raccontare anche questo", ha affermato Leonardo Massa, vice president Southern Europe di MSC Crociere.

Bianchini: "Il Napoli Calcio mette insieme la città con i tanti napoletani che riempiono con la loro passione il resto del mondo"

"Oggi chiudiamo un piccolo cerchio con MSC. Questa quinta maglia va a sintetizzare un po' tutto. Mi auguro che questo viaggio insieme tra il Napoli e la MSC sia lunghissimo. Il Napoli Calcio è un ponte che mette insieme la città con il resto del mondo, grazie ai tanti napoletani che riempiono con la loro passione i vari luoghi del globo. Napoli è contaminazione. Oggi Napoli è un faro. La verità è che oggi tutti vorrebbero essere napoletani. Quello del Napoli è un brand fashion. La società ha fatto una scelta unica producendo le maglie in proprio, grazie al connubio con un marchio iconico come Armani. Questa sarà l'ultima maglia di questa stagione. Debutterà sabato 30 marzo in occasione del match contro l'Atalanta e sarà in vendita sui nostri store", ha spiegato Tommaso Bianchini, chief revenue officer della Ssc Napoli.

Bianchini ha poi svelato anche un'importante notizia sulla questione razzismo, dopo il caso Juan Jesus-Acerbi. Come già annunciato nella serata di martedì con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club partenopeo continuerà a fare iniziative sul tema in proprio e non parteciperà più a quelle 'collegiali' del calcio italiano: "La nostra posizione è stata rappresentata in maniera chiara nel comunicato ufficiale di ieri. Noi andremo avanti per la nostra strada, cercando di trasmettere dei valori alle future generazioni. Credo che il contributo più significativo sia stato il video realizzato con Juan Jesus e il giovane Manè, prima ancora della partita di San Siro. La patch anti-razzismo della Lega Serie A sulla maglietta? Non sarà apposta, lo abbiamo annunciato. Per quanto riguarda queste iniziative, andremo avanti da soli".

Geolier e Luchè ospiti d'eccezione dell'evento

Ospiti d'eccezione dell’evento, presentato da Veronica Maya, gli artisti Geolier e Luchè. "La maglia oltre al Napoli calcio rappresenta un popolo intero. Io quando la indosso nei miei concerti, indosso un simbolo della città", ha spiegato Geolier.

"Napoli la porto sempre sulle spalle. La maglia del Napoli è qualcosa che noi abbiamo sempre portato dietro ed esibito con orgoglio sul palco", le parole di Luchè.

I dettagli tecnici della maglia

La nuova maglia del Napoli è stata realizzata in poliestere bielastico con trama a onde in jacquard e stampa, mentre la mappa è stata realizzata in stampa sublimatica.

Il logo della squadra (club crest) è realizzato in silicone su fondo satinato, mentre il logo dello sponsor è stampato a caldo con effetto soft-handfeel. A completare la maglia ci sono inserti laterali in rib di cotone a contrasto e colletto in costina.