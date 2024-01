La maglia del Napoli eletta tra le migliori 5 al mondo del 2023: la classifica

La maglia "home" del Napoli di questa stagione, quella con lo scudetto sul petto, è tra le migliori cinque maglie di squadre di calcio al mondo dell'anno 2023. A stabilirlo è la classifica stilata da "Classic Football Shirts".

Quella degli azzurri si piazza in quinta posizione nella speciale graduatoria, guidata dalla maglia "home" della Roma ispirata alla casacca da gioco di inizio anni '90. Completano il podio la terza maglia degli scozzesi dell'Hearts e la "special edition home" degli svedesi dell'Aik Solna.

A precedere quella del Napoli in quarta posizione, invece, c'è la casacca da gioco "away" del Benfica.

"Lo scudetto che adorna la maglia degli azzurri per la prima volta dal 1990-91 avrebbe avuto in ogni caso successo anche in modo diverso, ma ci sono alcuni tocchi extra che rendono questo design straordinario. La base presenta una ripetizione dello stemma che prende ispirazione dalla casacca indossata nell'ultima volta da campioni. Il design include anche un profilo bianco lungo la linea di cucitura delle maniche, mentre il colletto e i polsini continuano le celebrazioni, portando il tricolore della bandiera nazionale", scrive Classic Football Shirts parlando della maglia del club partenopeo.