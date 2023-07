Tutti pazzi per la nuova maglia del Napoli. Fila di ore all'inaugurazione del nuovo store. Cosa abbiamo visto

Letteralmente preso d'assalto il nuovo store ufficiale del Calcio Napoli inaugurato ieri pomeriggio nel salotto "buono" di Napoli, a via Calabritto n. 18, tra le iconiche piazza dei Martiri e piazza Vittoria.

Il nastro è stato "sciolto" (non tagliato) e la porta aperta alle 19.26 in punto. Orario più che simbolico per la squadra azzurra, la cui nascita è stata fissata - appunto - nel 1926, per quanto le cronache la facciano risalire ad almeno 4 anni prima. A curare il design dello store Valentina De Laurentis, style designer della società azzurra e figlia di Aurelio che non si è visto anche se era stata annunciata la sua partecipazione all'evento.

I tifosi hanno iniziato la fila verso le 14.30. Il primo ad arrivare e a poter entrare il tiktoker Salvatore Di Lauro. Centinaia le persone in coda, tra cui abbiamo incontrato Salvatore Iorburio, tifosissimo del Napoli, arrivato addirittura da New York city in cerca di memorabilia per il suo locale nella Grande Mela.

Ore di attesa a 40° gradi e pochissima ombra, ma mai visto nessuno così felice di fare la fila in condizioni estreme per spendere 130 euro, il costo dell'ambitissima maglia con il tricolore della vittoria. Da quanto si è appreso, le prime scorte sono andate esaurite in soli 120 minuti.