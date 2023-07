Msc e azzurri insieme "from Napoli to the World": la presentazione delle nuove maglie

È stata la Msc World Europa a ospitare la prima della "nuova era" della partnership tra Ssc Napoli e Msc Crociere, diventato main sponsor azzurro dopo 18 anni di Lete. Una nave di nuovissima generazione ("la meno impattante al mondo"), che si è mostrata al nutrito parterre di invitati tra i quali il sindaco Gaetano Manfredi, il governatore Vincenzo De Luca, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il pizzaiolo Errico Porzio, e tantissimi altri.

La conferenza stampa è iniziata poco dopo le 15. Il claim, oltre allo slogan #anew3ra, è "From Napoli to the world". Lo ha presentato un video - che ha svelati anche la partnership con eBay - poi commentato da Leonardo Massa direttore Italia di Msc Crociere: la compagnia crocieristica della famiglia Aponte si fa ambasciatrice della città e della sua squadra worldwide. "Siamo gente di mare, viaggiamo col Napoli sulla stessa rotta da 11 anni, ora siamo entusiasti di passare a una nuova fase".

Dopo lo svelamento delle maglie è intervenuto il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis. Due per lui i pilastri della "nuova era": il forte legame con la città, e al contempo la diffusione nel mondo del tifo azzurro. Anche De Laurentiis ha parlato del corto mostrato in anteprima: un viaggio da Capri a Malibù che dà la misura di una Napoli riconosciuta ovunque. "Siamo orgogliosi di essere come club volano del successo di Napoli nel mondo", ha spiegato il presidente. Che ha dato in anteprima una notizia: in via Calabritto aprirà da mercoledì un nuovo store azzurro.

A entrare nel dettaglio delle maglie è stata la disegnatrice Valentina De Laurentiis, figlia del patron, che ha innanzitutto ringraziato Armani per la fruttuosa partnership (è il terzo anno di fila). La prima è azzurra con lo scudetto al centro e rimandi al tricolore sul collo e sui bordi delle maniche, la seconda bianca con lo scudetto che esce metaforicamente dal Vesuvio, avendo sullo sfondo - in chiaro - la "cartolina" della città. Saranno in vendita oggi dalle 19.26, orario che fa riferimento alla data della fondazione della società. La terza maglia, ha poi specificato Valentina De Laurentiis, verrà presentata all'inizio del campionato. Ci sarà anche quella di Halloween e una quinta è in lavorazione. L'idea - ha aggiunto Aurelio De Laurentiis - è di superare il numero (già di per sé notevole) di maglie prodotte negli anni scorsi.

Aurelio De Laurentiis è poi tornato su Msc e eBay. "Napoli e Msc parlano la stessa lingua", ha spiegato. Leonardo Massa ha aggiunto: "Oggi guardiamo al futuro, vogliamo far crescere il numero dei tifosi azzurri, e che cresca ancora di più questa grande città". Ancora De Laurentiis: "EBay porterà le nostre maglie a casa dei nostri tifosi". Come specificato da Alice Acciarri, general manager di eBay Italia, da oggi è infatti attivo lo store ufficiale sul noto portale di shopping e aste online.

Vincenzo De Luca, invitato sul palco, ha ricordato la vicinanza dell'ente da lui presieduto ai colori azzurri, e in particolare l'intervento per le universiadi all'allora stadio San Paolo. Ha parlato poi dello scudetto, occasione di fornire ai giovani un modello di "aggregazione sociale impagabile". "Dal modello Gomorra al modello positivo dei giocatori, un modello di civiltà e di allegria - ha spiegato il governatore - Quanto fatto dal Napoli ci aiuta tantissimo, è un lavoro che noi delle istituzioni facciamo fatica a fare. E poi la vittoria del Napoli ha promosso un'intera comunità. È stata una vittoria di emancipazione". De Luca ha anche ricordato l'aiuto di Gianluigi Aponte quando diede la disponibilità a partecipare al bando per ospitare il villaggio olimpico delle universiadi. Gaetano Manfredi ha poi sottolineato che non deve essere più un miracolo vincere a Napoli. "E per il futuro faremo la nostra parte come Comune di Napoli" ha sottolineato ancora il sindaco.