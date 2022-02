Nola, svelato il successore di De Stefano: il nuovo tecnico è Condemi

Nuova guida per il Nola. Il club bianconero, dopo le dimissioni dell'ormai ex Antonio De Stefano, ha deciso di affidare la panchina a Carmelo Condemi. Il mister, reduce dall'importante parentesi col Portici, dovrà trainare i bianconeri alla salvezza. Comunicato l'innesto da parte della società bruniana attraverso i canali ufficiali: "Il Nola 1925 comunica che la direzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Carmelo Condemi. Dopo le dimissioni di mister Antonio De Stefano sarà Condemi a guidare la squadra in questo rush finale di campionato. Ex calciatore con oltre 10 anni di professionismo alle spalle, nativo di Reggio Calabria ma campano d'adozione, mister Condemi ha alle spalle importanti esperienze, tra le quali segnaliamo Agropoli, Gelbison, Latina, Battipagliese, Potenza e Sarnese. Per lui, inoltre, è un ritorno nel Nola 1925. Nella scorsa stagione ha centrato la salvezza nel girone H di Serie D nei mesi finali con il Portici".