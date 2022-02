Serie D/Girone H - Nola, occasione sprecata: pari senza reti col Lavello

Rimandato l'appuntamento col successo. Per il Nola di Antonio De Stefano, dopo le due sconfitte consecutive con Audace Cerignola e Virtus Matino, si materializza un pareggio amaro allo Sporting Club. Senza reti il match col Lavello, andato in scena questo pomeriggio e valido per la ventiquattresima giornata del Girone H di Serie D.

Non si sblocca la sfida in terra partenopea nonostante alcune opportunità, alcune piuttosto nitide per i padroni di casa. I bruniani non riescono a strappare il bottino ai gialloverdi. All'8' c'è la prima chance clou con Coratella che fallisce l'esecuzione dagli undici metri. Analoga sorte per D'Angelo ad avvio ripresa: il calciatore bianconero, infatti, non trova la strada vincente dal dischetto al 49'. Al triplice fischio è 0-0 allo Sporting Club.

Il pareggio odierno consente al Nola di mettere un freno alle due disfatte di fila: la squadra di De Stefano, però, non migliora la posizione in classifica e resta in piena griglia playout, a una sola lunghezza dalla salvezza diretta. Il prossimo turno dei bruniani sarà sull'ostico terreno da gioco del Bitonto. Per il Lavello, invece, è un buon punto in trasferta, ma persiste la difficoltà nel centrare la vittoria: i gialloverdi mantengono la decima piazza e si proiettano alla sfida caslinga col Bisceglie.

Il tabellino

Nola: Cappa, D'Ascia, Donnarumma, Cassandro, D'Orsi, Zito, Corbisiero, Caliendo, Coratella, Ruggiero, D'Angelo. A disposizione: Mariano, Sicignano, Mocerino, Sagliano, Acampora, Pietroluongo, Miocchi, Staiano, Prevete, Di Dato, Figliolia, Ndiaye, Boggia. Allenatore: De Stefano

Lavello: Chironi, Puleo, Di Fulvio, Massa, Grande, Basrak, Onraita, Marcellino, San Roman, Mercuri, Marrale. A disposizione: Carretta, Mannina, Dominguez, Caruso, Militano, Sessa, Ouattara, Verdirosi, Tapia. Allenatore: Zeman

Arbitro: Domenico Mallardi di Bari

Assistenti: Fabio Cantatore di Molfetta - Danilo D'Ambrosio di Molfetta

Note: rigori sbagliati per Coratella (N) all'8' e per D'Angelo (N) al 49'