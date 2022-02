Nola, De Stefano si dimette. Il presidente Nappi: "Accettiamo con rammarico"

Una parentesi di tre mesi che si è chiusa con l'annuncio odierno. Antonio De Stefano non è più l'allenatore del Nola. Il club, con una nota apparsa sui canali ufficiali, ha comunicato la decisione del tecnico di rassegnare le dimissioni. Una scelta maturata dopo il pareggio senza reti nel turno infrasettimanale contro il Lavello. La società, dal canto suo, ha valutato attentamente la situazione e si sta guardando attorno prima di affidare la panchina a una nuova guida. Tuttavia, in giornata - come asserito dal sodalizio bianconero - arriverà il nome del successore:

"Il Nola 1925 comunica che nella tarda serata di ieri mister Antonio De Stefano ha rassegnato le dimissioni. La società, dopo attente valutazioni, ha deciso di accettare la volontà dell'allenatore. La società bianconera augura un futuro ricco di soddisfazioni a mister De Stefano, ringraziandolo per l'impegno e la professionalità profusi nella stagione, sottolineandone altresì l'attaccamento alla maglia dimostrato ogni giorno. In giornata la dirigenza comunicherà il nome del nuovo allenatore a cui sarà affidato il compito di guidare il Nola nella corsa salvezza".

Il presidente Luigi Nappi ha parlato della separazione con De Stefano: "Accettiamo con rammarico le dimissioni di mister Antonio De Stefano. Il suo impegno e la sua professionalità per il Nola 1925 sono stati encomiabili. Sono sicuro che per lui arriveranno successi professionali in futuro. Ai tifosi dico di restare sereni e di sostenere la squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà. La società è solida, il progetto è chiaro, è un momento delicato ma ne usciremo forti".