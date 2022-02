Nola, strappato Zito alla concorrenza: "Sono molto contento di essere qui"

Un colpaccio per la categoria. Un innesto che aumenta il tasso tecnico dell'organico e offre maggiori soluzioni al mister Antonio De Stefano. Riflettori puntati in casa Nola nell'ultima giornata valida per le realtà dilettantistiche in chiave mercato: la formazione bruniana, con una serie di indizi in mattinata e con un video da brividi, ha ufficializzato l'acquisto di Antonio Zito. Il duttile calciatore, con parentesi passate con Avellino e Salernitana, lascia la Paganese con la risoluzione del contratto e si lega al sodalizio bianconero.

Acquisto di spessore per il Nola che supera la concorrenza del San Giorgio e si assicura le prestazioni di un elemento di indubbio valore. Accordo siglato fino a giugno 2023 per Zito che si è presentato con alcune dichiarazioni: "Cercavo una società con ambizione e progettualità per raggiungere traguardi importanti. Perché Nola? Tra le altre pretendenti ha dimostrato realmente di volermi qui. Porterò la mia esperienza e tutto ciò che possa aiutare i ragazzi. Mi ha colpito il gruppo, è coeso nonostante il momento non ottimale. C'è voglia di tirarsi fuori e fare bene. Sono contento di questa scelta, l'obiettivo è raggiungere la salvezza".