Juve Stabia, Novellino: "Crediamo nell'obiettivo playoff. Abbiamo rispetto dell'Audace Cerignola, ma vogliamo vincere"

Ultima giornata del campionato regolare, in casa Juve Stabia c’è ancora la possibilità di agganciare una posizione in zona playoff. Walter Novellino, allenatore gialloblè, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Audace Cerignola:

“Non è vero che sono l’unico a credere nei playoff. Le squalifiche di Messina sono arrivate perché nel finale c’è stato nervosismo dopo la sconfitta. Mi dispiace tantissimo perché quando si perde si stringe la mano agli avversari e si entra negli spogliatoi, anche se c’è rabbia al triplice fischio. Zigoni e Mignanelli sono due giocatori che mi hanno dato tantissimo. Siamo consapevoli che domani sarà molto importante, non ci regalerà niente nessuno. L’avversario è forte, ha disputato un campionato straordinario. Sono convinto del lavoro svolto durante la settimana, abbiamo le forze per poter fare una grande partita. Piani stravolti? Abbiamo anche un problemino con Altobelli, dobbiamo valutare alcune situazioni. Sono convinto che chi scenderà in campo darà tutto e ci sarà la giusta energia per poter affrontare l’Audace Cerignola. Percentuali playoff? La mia percentuale per la Juve Stabia è 100%, dobbiamo riuscire a fare risultato pieno. Vogliamo vincere, abbiamo rispetto, ma qui crediamo in un solo obiettivo. Questi ragazzi meritano qualcosa in più di ciò che stanno avendo adesso. Altobelli sta facendo di tutto per esserci, vogliamo raggiungere la zona playoff, sarà importante per tutto l’ambiente. Sono consapevole delle difficoltà che ci saranno, ma credo nella forza del mio gruppo. Tifosi? Dobbiamo essere noi a dare la scintilla, è normale ci sia un po’ di amarezza. Non è stato un bel girone di ritorno. Sono convinto che ci daranno il giusto supporto. Ringrazio la società e la proprietà per aver pensato a me, ritengo questa Juve Stabia davvero forte. Vivo di sensazioni, spero di trasmetterle alla squadra”.