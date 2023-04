Turris, Fontana: "È stato un percorso incredibile, andremo a Foggia per coltivare il sogno playoff"

La salvezza tanto attesa ormai in cassaforte, a meno di clamorosi sviluppi in termini di classifica per il ricorso del Monterosi. La Turris scenderà in campo per l’ultima volta in stagione ed affronterà il Foggia allo Stadio Zaccheria. Da sogno a possibile, ma comunque complicata, realtà: i Corallini hanno nel mirino la zona playoff. Gaetano Fontana, tecnico della prima squadra, ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul suolo rossonero:

"Abbiamo fatto un percorso incredibile, ad un certo punto della stagione si sono anche complicate le cose quindi è sembrato impossibile pensare di poter arrivare ad una giornata alla fine ed avere l’aritmetica della salvezza. È stata una soddisfazione doppia soprattutto per i miei ragazzi, quest’anno hanno lavorato in condizioni estreme viste le tante vicissitudini. Quando uno riesce ad annullare tutte le possibili scuse per concentrarsi su cosa fare, si riesce a tirare fuori il meglio. C’è questa piccola possibilità, anche se non dipende da noi, di provare a raggiungere l’obiettivo playoff. Matematica alla mano, ci consente di poter assaporare questo piccolo sogno. Lo coltiveremo fino alla fine, ma si devono incastrare tante situazioni. Andremo a fare la nostra partita consapevoli di ciò che siamo riusciti a fare e della crescita che la squadra ha avuto in questi mesi, con tutto il rispetto per il Foggia che è un avversario importante e forte, ha sempre viaggiato verso l’alto".

Fontana prosegue: "Di partite interessanti ne abbiamo vissute tante durante questo campionato. Anche nella sconfitta ho notato segnali importanti e incoraggianti. E forse lì abbiamo dato un’accelerata alla nostra crescita perché non abbiamo abbandonato il nostro atteggiamento. Abbiamo creduto nel lavoro da portare avanti perché è stata la maniera giusta per uscire da una situazione complicata. Se devo identificare una partita clou, credo sia stata la gara giocata a Crotone dove la squadra ha mostrato solidità e capacità. Ho avuto la percezione piena di un gruppo che ha trovato un modo che potesse permettere a tutti di esprimersi in un certo modo. Abbiamo cambiato struttura di gioco, abbiamo modificato qualcosa a livello di dislocazione e di distribuzione geografica in campo, ma non abbiamo cambiato i principi. Da lì in avanti la squadra è stata forte e volitiva, ha trovato certezze e sicurezze. Abbiamo terminato il campionato in maniera crescente, credo sia stata la partita della svolta. Abbiamo meritato anche di ottenere qualche punto in più viste le prestazioni in campo. Il rammarico, se c’è, è quello di aver affrontato una delle ultime gare giocata ad Andria senza poter schierare la migliore formazione perché fortemente decimati".