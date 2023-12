La squadra dell'ex Napoli batte la capolista nel big match e riapre il campionato

Squadra in casa Pompei F. C.

Show e gol nel big match della sedicesima giornata del campionato di Eccellenza. Il Pompei di Gennaro Scarlato stende l’Acerrana capolista allo stadio Bellucci e riapre il campionato. Per oltre quaranta minuti, la formazione di Giovanni Sannazzaro sogna il +10 in vetta: l’inseguitrice non è d’accordo, ribalta il risultato e si porta a -4. Nona vittoria nel girone per il club del presidente Mango, cade l’imbattibilità dei granata dopo quattordici partite.

Pronti, via e Toro subito in vantaggio. Il direttore di gara assegna un calcio di rigore agli ospiti per un tocco di mano in area di un difensore, dagli undici metri si presenta lo specialista Aracri che spiazza D’Agostino e sblocca il match. I rossoblù reagiscono subito con una punizione di Malafronte che finisce poco distante dallo specchio difeso da Rendina. Al 24’ i padroni di casa vanno vicini al pareggio con un altro calcio piazzato, questa volta è la traversa a negare l’esultanza a Di Girolamo. Alla mezz’ora Padulano ci prova dal limite dell’area, il suo sinistro però è impreciso. Sul ribaltamento di fronte, Simonetti cerca di spronare i compagni con un destro da fuori, la mira è da rivedere. Al 38’, sugli sviluppi di una palla inattiva, De Giorgi anticipa tutti e stacca, l’incornata va a lato di un soffio. Poco prima dell’intervallo il Pompei agguanta il pareggio: Malafronte riceve in area e appoggia per Casillo, la deviazione da distanza ravvicinata vale l’1-1.

Al rientro in campo dopo l’intervallo la squadra di Scarlato ribalta il punteggio. Con un mancino chirurgico, capitan Malafronte fulmina Rendina e completa la clamorosa rimonta al Bellucci. L’Acerrana cerca di replicare con un tentativo a giro di De Simone, la giocata del centrocampista trova la risposta dell’estremo difensore. Al 60’ doppia occasione per il team del presidente Mango: Caso Naturale impegna Rendina, poi Malafronte colpisce il legno alto con una rovesciata spettacolare. Passano cinque giri di lancette ed Elefante, su un suggerimento di Ndiaye, chiama in causa D’Agostino. L’azione viene capovolta e Guarracino fa tremare il pacchetto arretrato di Sannazzaro due volte. Dopo sei minuti di recupero va in archivio lo scontro diretto, è 2-1 per i rossoblù al triplice fischio.

Il tabellino

Pompei: D’Agostino, Balzano, Velotti, Di Girolamo, Arrivoli, Tarascio (85’ Matute), Nuvoli (8’ Baumwollspinner), Casillo (67’ Salvati), Caso Naturale, Malafronte (67’ Guarracino), Simonetti (73’ Avella). A disp.: Mele, Riccio, Di Paola, Scognamiglio. All.: Scarlato

Acerrana: Rendina, Todisco (18’ Liberti), De Giorgi, Akrapovic, Palladino, Padovano, Lettieri (59’ Elefante), De Simone (73’ Fontanarosa), Padulano (46’ Ndiyae), Lepre, Aracri (59’ Esposito). A disp.: Merola, Lagnena, Carannante, Dommarco. All.: Sannazzaro

Arbitro: Manzini di Verona

Marcatori: 2’ rig. Aracri (A), 44’ Casillo (P), 46’ Malafronte (P)

Ammoniti: Di Girolamo, Tarascio, Malafronte, Baumwollspinner (P); Lettieri, Palladino (A)