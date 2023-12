L'Afragolese torna al successo, il Savoia deve arrendersi: il racconto

Vittoria di misura dell’Afragolese in una delle gare più attese del weekend nel calcio dilettantistico, il Savoia va ko allo stadio Iorio di Casalnuovo: decide una rete messa a segno da Grieco nella frazione iniziale. La prima giocata della partita è targata rossoblù con una punizione da zona laterale al 12’, Celiento ci prova e Bellarosa allunga la traiettoria sopra la traversa. I Bianchi rispondo al 20’ con una manovra sulla corsia destra: Masi imbuca per Iadelisi che arriva sul fondo e mette al centro, la retroguardia ospite chiude con puntualità. Al 35’ si sblocca il match, è la squadra di Fabiano a sviluppare l’azione vincente. Nasce tutto da un’iniziativa di Salvador tra le linee, la conclusione è respinta da Bellarosa. Sulla ribattuta c’è Celiento, ma l’estremo difensore di casa è ancora prodigioso. La sfera danza in area e Grieco, con un tiro a botta sicura, insacca per il vantaggio. Proteste per il Savoia di La Manna nel finale di primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Wissam. Il pallone viaggia verso Acampora, ma il centrale non ci arriva complice una trattenuta, il direttore di gara lascia proseguire.

In avvio di ripresa l’autore del gol serve Salvador, nessuna difficoltà per Bellarosa. Poi nuovo traversone di Grieco per la testa di Schinnea, l’incornata del numero 11 dell’Afragolese è alta. Per i biancoscudati c’è da registrare un lancio di Masi per l’inserimento di Wissam, il francese non riesce a superare Landi che, in uscita, fa sua la palla. Sul ribaltamento di fronte Celiento innesca Salvador, il portiere avversario non si fa sorprendere. Al 76’ Wissam punta la difesa, sterza e pennella per Romeo che sfiora soltanto, la deviazione termina a centimetri dal palo con Landi battuto. Poco più tardi Celiento ci prova, Bellarosa si oppone. Al termine dei sei minuti di recupero, con una chance sprecata da De Marco e un tentativo di Caruso, va in archivio il match dello stadio Iorio. L’Afragolese batte il Savoia e si rilancia in classifica dopo tre pareggi consecutivi e una vittoria che mancava da fine ottobre. Per i Bianchi invece arriva il secondo stop consecutivo in campionato.

Il tabellino

Savoia: Bellarosa, Khelil, Passaro (65’ Di Palma), Masi (57’ Caruso), Acampora, Orta, Iadelisi (57’ Baietti), Imbimbo, Romeo, Petricciuolo, Wissam (91’ Califano). A disp.: Belardo, Girardi, Vivolo, D’Angelo, Ruggiero. All.: La Manna

Afragolese: Landi, Di Nunzio, Marigliano, Torassa, De Miranda, Cipolletta, Grieco, Zatico (88’ Del Mondo), Schinnea (74’ De Marco), Navarro (80’ Liguori), Celiento. A disp.: Gianfagna, Crati, Pipicelli, Maraniello, Cerchione, Palladino. All.: Fabiano

Arbitro: Marco Castello di Ercolano

Marcatori: 35’ Grieco (A)

Ammoniti: Baietti, Romeo, Imbimbo (S), De Miranda (A)