Tafferugli sugli spalti e gara mai più ripresa, arrivano le decisioni

Vittoria a tavolino e tre partite casalinghe da disputare a porte chiuse per il Sant’Antonio Abate, di conseguenza sconfitta e penalizzazione di un punto in classifica per la Virtus Avellino. Sono queste le decisioni dopo la sospensione del match dello scorso 2 dicembre allo stadio Renzulli di San Michele di Serino per tafferugli sugli spalti. “Il Giudice Sportivo, in maniera insindacabile ed inequivocabile, ha dato ragione alla nostra società in quanto secondo il G.S. e il D.D.G. vi erano tutte le condizioni per poter proseguire il match, visto che le intemperanze tra le tifoserie sono rientrate in poco tempo”, così il club napoletano sui canali ufficiali. La nota dei giallorossi prosegue: “Questa sentenza è il manifesto della realtà dei fatti accaduti il giorno 02/12/2023 e sbugiarda definitivamente tutti i romanzi raccontati in questi giorni. Infine la società del Sant’Antonio Abate 1971 ribadisce il proprio credo nei valori della lealtà sportiva ed umana, pertanto ci riteniamo soddisfatti che la verità sia venuta fuori”.

Per leggere il comunicato integrale del Giudice Sportivo clicca qui.