Eccellenza Campania, i risultati della 16a giornata: blitz Montecalcio, vince il Givova Capri Anacapri. Domenica con tre big match

Sedicesima giornata del campionato di Eccellenza Campania, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni in programma.

Girone A

Vittoria di spessore per il Montecalcio, battuta l'Albanova a domicilio. Flegrei che passano in vantaggio già a metà primo tempo con una rete messa a segno da Ioio. Ad inizio seconda frazione Serrano sfrutta un cross dalla sinistra e raddoppia, nel finale Caiazzo chiude i conti con la terza marcatura di giornata per i ragazzi di Panico. Il Givova Capri Anacapri manda al tappeto la Real Aversa. Ospiti che sbloccano al 20' con De Martino che scappa via e beffa Sacchettino. A pochi secondi dall'intervallo, su un lancio di Campanile, la retroguardia normanna pasticcia e Principe pareggia. Nella ripresa Ciranna completa la rimonta su calcio di punizione e Navarrete fa tris dopo una giocata di Diop. Successo esterno prezioso per il Quarto Afrograd che si impone sul campo del Castel Volturno con il sigillo di De Biase.

Albanova-Montecalcio 0-3, 23' Ioio (M), 52' Serrano (M), 82' Caiazzo (M)

Givova Capri Anacapri-Real Aversa 3-1, 20' De Martino (RA), 45' Principe (GCA), 60' Ciranna (GCA), 75' Navarrete (GCA)

Castel Volturno-Quarto Afrograd 0-1, 37' De Biase (QA)

Savoia-Afragolese domenica 17 dicembre ore 11.00

Rione Terra-Puteolana domenica 17 dicembre ore 11.00

Real Forio-Pomigliano domenica 17 dicembre ore 11.00

Nola-Mariglianese domenica 17 dicembre ore 14.30

Pompei-Acerrana domenica 17 dicembre ore 15.00

Girone B

Lo scontro diretto per la salvezza tra Santa Maria la Carità e Audax Cervinara si chiude senza reti. Domani il Sant'Antonio Abate è atteso dalla trasferta sul campo dell'Apice.

Santa Maria la Carità-Audax Cervinara 0-0

Apice-Sant'Antonio Abate domenica 17 dicembre ore 14.30