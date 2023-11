Promozione Campania, 11a giornata: la Frattese torna al successo, ok le inseguitrici. Manita Saviano, la Virtus Afragola rimonta e vince

Undicesima giornata del campionato di Promozione, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine dei novanta minuti di gioco.

Girone A

Una vittoria spettacolare per la Virtus Afragola che si impone nel fortino dello stadio Moccia, supera la capolista Sessana e conquista la quinta vittoria in campionato. Succede tutto nel secondo tempo, con i rossoblù che vanno sotto nel punteggio: Quintigliano si fa trovare pronto sugli sviluppi di un calcio piazzato e, complice una deviazione, insacca. I padroni di casa non ci stanno e rispondono al 55’. Lancio dalla trequarti di Polverino che trova in profondità Ronga, aggancio al volo del numero nove che riesce a girarsi e a mettere la palla all’incrocio. All’81’ la Virtus completa la rimonta: Balsamo vince il contrasto con Granato, s’invola verso la porta, salta il portiere e deposita in rete. Nel settimo minuto di recupero i ragazzi di Del Prete fanno 3-1 con Polverino in contropiede. Botta e risposta tra l’Oratorio Don Guanella Scampia e il Cardito, Chianese apre le marcature al 65’ e Passariello pareggia al 90’. Stesso risultato nel match tra la Polisportiva Puglianello e la Nuova Napoli Nord, il Casal di Principe espugna Procida con una giocata di Granata. Sconfitta interna per la Fortitudo Campi Flegrei, l’Alvignano vince in trasferta segnando quattro gol.

Oratorio Don Guanella Scampia-Cardito 1-1, Chianese (ODGS), Passariello (C)

Polisportiva Puglianello-Nuova Napoli Nord 1-1, Amanteo (P), Pistone (N)

Virtus Afragola-Sessana 3-1, Quintigliano (S), Ronga (VA), Balsamo (VA), Polverino (VA)

Isola di Procida-Casal di Principe 0-1, Granata (CdP)

Fortitudo Campi Flegrei-Alvignano 2-4, Tranquillo (A), Elveti (A), Monda (FCF), Torino (FCF), Nascari (A), Nascari (A)

Boys Caivanese-Virtus Liburia 1-2

Neapolis-Vitulazio 3-0* in corso

Girone B

Nona vittoria in campionato per la Frattese che stende in casa la Boys Campania Ponticelli: Ciccone sblocca la sfida al 36’, De Lucia raddoppia dal dischetto al 43’ e l’incornata di Di Crosta chiude i giochi al 53’ su suggerimento di Scognamiglio. Al Sant’Anastasia non basta il guizzo di Vertola, il Vico Equense rimonta e fa poker. Cascone si inventa il gol del momentaneo pareggio direttamente da metà campo. Fiore firma il sorpasso, svettando su calcio d’angolo, e realizza la sua personale doppietta, segnando un rigore procurato da Esposito. Izzo sigla il 4-1 e mette il timbro sull’incontro. La Marchesa non perde terreno dalla vetta e passa in trasferta con le reti di Polise, Cangiano e Ferrentino. Il Punto di Svolta sbanca il Cerulli di Massa Lubrense con Scielzo e Paladino. Show tra Barano e Virtus San Gennarello, ad esultare sono gli ospiti con la vittoria per 5-3 sull’isola. 1-1 tra Ottaviano e Viribus, Perna e Ascione regalano i tre punti al San Giorgio nella gara disputata in esterna sul rettangolo verde del San Vito Positano.

Frattese-Boys Campania Ponticelli 3-0, Ciccone (F), De Lucia (F), Di Crosta (F)

Ottaviano-Viribus 1-1

Barano-Virtus San Gennarello 3-5, Sorrentino (SG), Ciardulli (SG), Castiello (SG), Castiello (SG), Conte (B), Pelliccio (SG), Conte (B), Sorbo (B)

Massa Lubrense-Il Punto di Svolta 0-3, Scielzo (PdS), Paladino (PdS), Scielzo (PdS)

Sant’Agnello-Marchesa 0-3, Polise (M), Cangiano (M), Ferrentino (M)

San Vito Positano-MP San Giorgio 1-2, Conforto (SVP), Perna (SG), Ascione (SG)

Vico Equense-Sant’Anastasia 4-1, Vertola (SA), Cascone (VE), Fiore (VE), Fiore (VE), Izzo (VE)

Micri-Pompei Soccer domenica 19 novembre ore 14.30

Girone C

Troppo Saviano per il Carotenuto, la squadra neroverde fa registrare un risultato pirotecnico in trasferta: manita con la doppietta di Cozzolino e le marcature di Saggese, Sabatino e Schibano. Il San Vitaliano cade sul campo della Virtus Goti, 2-2 tra Forza e Coraggio e Terzigno.

Carotenuto-Saviano 0-5, Saggese (S), Sabatino (S), Cozzolino (S), Cozzolino (S), Schibano (S)

Forza e Coraggio-Terzigno 2-2, Venezia (FC), Di Palma (T), Fiscariello (FC), Di Palma (T)

Virtus Goti-San Vitaliano 3-2

Cimitile-Montesarchio domenica 19 novembre ore 14.30

Heraclea Calcio-FC Marigliano domenica 19 novembre ore 15.00

Girone D

Agerola-Atletico Faiano domenica 19 novembre ore 14.30

Città di Campagna-Virtus Stabia domenica 19 novembre ore 14.30