Coppa Italia di Eccellenza, andata dei quarti di finale: il Real Forio schianta la Scafatese, il Pompei regola l'Acerrana. Puteolana ko in trasferta

Quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, vanno in scena le partite valide per l’andata del doppio confronto.

Il Real Forio di Angelo Iervolino schianta 4-0 la Scafatese allo stadio Calise e ipoteca il passaggio del turno. L’equilibrio della gara dura appena dodici giri di lancette. Al 12’ Guatieri mette al centro, la difesa ospite anticipa Filosa ma la respinta è corta: Di Meglio raccoglie la sfera e con un destro chirurgico deposita alle spalle di Solombrino. La retroguardia di Ciro Muro accusa il colpo e al 16’ incassa anche la seconda rete con Guatieri che conquista la sfera sulla trequarti e con una conclusione vincente fulmina l’estremo difensore. La Scafatese cerca di riaprire la partita, ma i pericoli costanti sono generati proprio dai padroni di casa. Totale gestione per i biancoverdi che amministrano e al 64’ mettono in cassaforte la vittoria. Punizione battuta da Sogliuzzo con un lancio dalle retrovie, Filosa controlla al volo e con il pallonetto supera Solombrino. Con la difesa ancora stordita, il Real Forio chiude i giochi con il poker servito da Di Costanzo. L’attaccante scatta sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con il portiere e segna con un sinistro all’angolino. Musso e Arrulo nel finale sfiorano la manita, Iandoli invece respinge due volte i tentativi degli attaccanti avversari.

Il Pompei di Diego Armando Maradona Jr vince di misura il big match dello stadio Comunale Pasquale Novi di Angri, Acerrana battuta con una rete di Guarracino al 4’. L’attaccante è protagonista in avvio con il guizzo che vale la vittoria nella sfida d’andata. Il Toro prova a reagire con la velocità di Ndiaye e con una conclusione di Lettieri disinnescata da Capece. Al 22’ Padovano sguscia a sinistra e mette al centro, Lepre stacca di testa ma non inquadra lo specchio di porta. Granata ancora avanti al 26’ con l’incornata di Padovano su suggerimento di Onda, anche in questo caso la sfera si spegne sul fondo. Poco dopo la mezz’ora sale l’intensità dei rossoblù che rispondono con Di Girolamo e Di Paola, un parapiglia nel finale di primo tempo porta l’arbitro ad allontanare Onda e Varsi dal terreno di gioco. Nel corso della ripresa l’Acerrana di Giovanni Sannazzaro va a caccia della rete del pareggio, provandoci con un destro di Lettieri al 52’. Il Pompei rischia pochissimo e non consente ulteriori squilli agli avversari, la qualificazione si deciderà al ritorno.

Tonfo esterno per la Puteolana di Ivan De Michele, allo stadio Scalzone di Casal di Principe vince l’Albanova con una rete di Orefice. L’attaccante, dopo una traversa colpita da Falco, insacca al 24’ e regala il primo round ai suoi. I Diavoli Rossi provano a replicare, ma la formazione biancazzurra conquista la vittoria al termine del match. A causa di un infortunio dell’arbitro, il signor Raffaele Ruggiero di Salerno, la gara - inizialmente prevista alle 14.30 - è slittata di qualche minuto, in attesa della sostituzione del direttore di gara.

Risultati e marcatori

Real Forio-Scafatese 4-0, 12’ Di Meglio (RF), 16’ Guatieri (RF), 64’ Filosa (RF), 67’ Di Costanzo (RF)

Pompei-Acerrana 1-0, 4’ Guarracino (P)

Calpazio-Sarnese 0-1, 27’ Padin (S)

Albanova-Puteolana 1-0, 24’ Orefice (A)