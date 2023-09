Avvio difficile per un club di Eccellenza: la società annuncia il cambio in panchina

L’eliminazione dalla Coppa Italia di Eccellenza dopo le due sconfitte consecutive con Nola e Mariglianese, un avvio di campionato sottotono con un punto conquistato nei primi 180’ contro Acerrana e Quarto Afrograd. L’Ercolanese ha deciso di dare una scossa e domenica, nel tardo pomeriggio, ha sollevato dall’incarico mister Antonio De Stefano. In vista della terza giornata di campionato, con la squadra impegnata ad affrontare il Montecalcio, il club ha accelerato e si è assicurato il sì del tecnico Roberto Carannante. Classe 1968, la nuova guida dell’Ercolanese vanta un curriculum importante da calciatore e da allenatore. Tra le varie compagini, spiccano le esperienze con Campobasso in Lega Pro Seconda Divisione, Gladiator, Turris, Pomigliano, Giugliano, Savoia e Pompei. Inizia dunque la sua avventura al Solaro: pochi giorni a disposizione per conoscere il gruppo, ma l’ambiente punta a una svolta a partire già dalla prossima partita.