Il Givova Capri Anacapri passa in vantaggio, il Montecalcio ritorna e fa 1-1: Di Lorenzo risponde a Izzo

Botta e risposta tra Montecalcio e Givova Capri Anacapri nella gara valida per la seconda giornata del Girone A di Eccellenza. I flegrei, reduci dall'ottimo pareggio nella tana del Pompei, fermano gli isolani, protagonisti di una vittoria al debutto. La partita dello stadio Vezzuto-Marasco si apre subito con una buona occasione per gli ospiti. Su uno schema da calcio di punizione, Cacciottolo colpisce il legno con un pallonetto. Passa un minuto di gioco e arriva la risposta dei padroni di casa con Serrano che sfiora l'obiettivo difeso da Torino. Il primo tempo non regala ulteriori emozioni, con le due squadre che si studiano e provano a costruire qualche manovra interessante in zona offensiva. Nella ripresa mister Rea si gioca la carta Izzo: da una combinazione tra l'under e Cacciottolo nasce il vantaggio isolano. Dopo cinque minuti clamorosa occasione per il raddoppio fallita dal duo protagonista del vantaggio. A metà secondo tempo si alza l'intensità del Montecalcio che agguanta il Givova Capri Anacapri sull'1-1 con una conclusione di Di Lorenzo dal limite. Nel recupero, buona chance per Esposito, ma il risultato non cambia: pari e patta al Vezzuto-Marasco.