Il Pompei vola con Simonetti e Malafronte: Mariglianese battuta al San Clemente

Il Pompei sbanca il San Clemente di Casamarciano con le reti di Simonetti e Malafronte, la Mariglianese va ko al triplice fischio. Prima vittoria in campionato per Maradona Jr dopo il pari contro il Montecalcio, mister Polverino invece mastica amaro dopo il successo sul Castel Volturno al debutto.

Avvio di partita molto equilibrato, le due squadre in campo si studiano e si rispettano. La prima occasione si registra al 9’ con un colpo di testa di Guarracino sugli sviluppi di una punizione calciata da Simonetti: l’ex attaccante della Puteolana manda alto. Sul capovolgimento di fronte risponde Arario con un destro dalla distanza che si stampa sulla traversa. Cresce l’intensità dei padroni di casa con Spinola che impegna Botta con un bolide da fuori area, gli ospiti invece devono fare ancora i conti con gli infortuni: al 19’ si fa male Varsi e Maradona Jr è costretto subito al cambio, con Di Paola che sostituisce il compagno. Al 21’ proprio il nuovo entrato ci prova da lontano, ma la giocata è imprecisa. Al 23’ Di Paola veste l’abito dell’assist-man: corre a destra e mette al centro, Simonetti si fa trovare pronta e con il tap-in sblocca la gara. Il fantasista in maglia numero 7 tenta il jolly due minuti più tardi, la palla termina oltre il bersaglio. Soltanto nel finale di primo tempo torna in avanti la Mariglianese con una palla inattiva di Spinola al 38’. Passano pochi secondi e la coppia Botta-Di Girolamo è complice di una clamorosa disattenzione, Longo si inserisce tra i due ma non riesce a colpire. L’ultimo sussulto della frazione è di Di Girolamo con un’incornata in seguito alla battuta di un calcio d’angolo.

La ripresa si apre con una prima insidia generata da Balzano che raccoglie una respinta e si coordina dal limite, il destro non impensierisce Cappa. Quest’ultimo però deve intervenire al 48’ su Guarracino, abile a calciare dopo un’iniziativa di Balzano. Al 50’, da posizione molto defilata, Simonetti scheggia il legno con una palla inattiva. Al 52’ Guarracino riesce a ritagliarsi uno spazio centralmente, ma Cappa è prodigioso in uscita. Il raddoppio è nell’aria e arriva al 61’: Malafronte, appena entrato in campo, scatta sul filo del fuorigioco, salta Cappa e insacca. Il Pompei amministra il doppio vantaggio e, con grande organizzazione difensiva, concede pochissimo. Alla Mariglianese non mancano le idee, ma le linee avversarie restano compatte e non ci sono vere occasioni da sfruttare. All’83’ Simonetti, già ammonito, viene sanzionato nuovamente dall’arbitro e lascia i rossoblù in dieci nel finale. Si chiude così il match del San Clemente.