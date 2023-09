Il Real Forio è letale, il Casoria deve arrendersi: i biancoverdi espugnano il San Mauro

Prima vittoria in campionato per il Real Forio, battuto il Casoria al San Mauro con tre reti. La squadra allenata da Angelo Iervolino dimentica il ko con l’Afragolese e supera il gruppo di Gaetano Perrella, reduce dal successo tennistico di Bacoli.

Padroni di casa che provano a rendersi subito pericolosi con due conclusioni di Esposito, intervallate da un guizzo di Guglielmo. Gli ospiti reggono e, al primo spunto offensivo, passano in vantaggio. Al 4’ Guatieri scappa a sinistra e mette al centro, Di Costanzo riesce a servire Filosa sull’out opposto: il numero 28, a tu per tu con Santangelo, deposita in rete. I viola vanno in tilt e lo stesso Guatieri cerca di approfittarne, il portiere neutralizza la minaccia. Lo spartito della gara assume un tono definito, il Casoria va alla ricerca del pareggio mentre il Forio tenta di far male in contropiede. Proprio su una ripartenza, al 14’, i biancoverdi affondano il colpo: Di Meglio, con il classico movimento della mezzala, si getta nello spazio e si presenta davanti a Santangelo: suggerimento per Guatieri che controlla e, in girata a porta vuota, raddoppia. L’undici locale ha subito l’occasione per accorciare, ma Giordano si divora il gol a botta sicura sugli sviluppi di una palla inattiva. Dai calci piazzati si registrano le migliori opportunità per i ragazzi di Perrella, poi al 24’ Esposito scalda nuovamente i guantoni di Iandoli. Sale la tensione, l’intensità resta alta e il finale di primo tempo è rovente. Al 41’ però Lepre prende il tempo a Cabrera e Pistola, stacca sul traversone di Rega e riapre il match del San Mauro. Al 45’ Di Costanzo riceve sulla destra, converge verso il centro e con il mancino fulmina Santangelo per il tris degli uomini di Iervolino. L’ultimo squillo della frazione iniziale è di Salim Ribeiro dopo una respinta di Santangelo, sfera di poco sul fondo. La ripresa è meno dinamica, tante interruzioni e nervosismo che aumenta. Al 54’ incredibile chance in contropiede per il Forio: Di Meglio è ancora altruista a tu per tu con Santangelo, il passaggio per Filosa è debole e l’estremo difensore intercetta. Al 55’ Giordano va giù in area, l’arbitro assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta lo specialista Lepre che spiazza Iandoli, ma il palo nega la gioia al 9 di casa. Si spalancano praterie e i biancoverdi cercano di sfruttare il campo a disposizione, Filosa al 63’ spreca e non riesce a servire i compagni in area. Il Casoria resta proiettato in zona d’attacco, la fase offensiva di Perrella però sbatte sul muro isolano. Al 73’ Di Meglio calcia dai venti metri, la mira non è impeccabile e Santangelo recupera il pallone all’esterno del rettangolo di gioco. A cinque dal 90’ Santangelo tiene in vita i suoi compagni con una grandissima parata con il piede sulla botta sicura di Arcamone. Termina così al San Mauro.