Eccellenza Campania/Girone A - Il Pomigliano vince in rimonta: Casoria ko nel finale

Undicesima uscita in campionato, nella zona alta della graduatoria spicca il confronto tra il Casoria e il Pomigliano. Allo Stadio San Mauro, i padroni di casa, reduci dalla pesante sconfitta sul campo dell'Ischia, cercano il riscatto contro i granata, decisi a mantenere il passo delle avversarie in classifica. Nasce una partita pirotecnica e ricca di gol, con gli ospiti guidati da Felice Rea abili ad imporsi sulla truppa di Gaetano Perrella.

Si sblocca subito il match, i locali passano in vantaggio al 6': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Francese si avventa sulla sfera e insacca alle spalle di Buonanno con una conclusione perfetta. Al 20' Abayian protegge il pallone e pennella al centro, Ragosta colpisce di testa ma il legno interno dice di no. Al 30' Sessa semina il panico sulla fascia e scodella in area: nessun compagno riesce a finalizzare la chance. Al 35', su piazzato dalla bandierina battuto da Ragosta, Abayian stacca e fissa il pareggio. La reazione del Casoria è immediata e al 37' si riporta in avanti con una ripartenza concretizzata da Prevete. Poco prima dell'intervallo, si rinnova l'asse Ragosta-Abayian: quest'ultimo, nuovamente con la testa, trova il secondo pari di giornata. Al quarto d'ora della ripresa, Liguori calcia una punizione: la traiettoria sbatte sul palo. L'equilibrio regna sovrano, ma ci pensa Russo a completare la rimonta per il Pomigliano all'84': Miccichè dribbla e serve un delizioso rasoterra al collega che deposita nel sacco. Si chiude così l'incontro del San Mauro, con i granata che battono i viola per 2-3.

Il tabellino

Casoria: Manno, Donzetti, Francese, Bravaccini, Di Cristofaro, Prevete, Rinaldi, Di Gilio, Liguori, Orefice, Basso. A disposizione: Picardi, Liguori, Marino, Lucignano, Abbruscato, Rigotti, Napolitano, Calise, Cannavale. Allenatore: Perrella

Pomigliano: Buonanno, Granata, Indelicato, Di Napoli, Rosolino, Fiorillo, Chironi, Liberti, Abayian, Ragosta, Sessa. A disposizione: Casolare, Erbaggio, Barbato, Sepe, Miccichè, Rescigno, Moccia, Russo, Barbarisi. Allenatore: Rea

Arbitro: Christian Messina di Castellammare di Stabia

Marcatori: 6' Francese (C), 35' Abayian (P), 37' Prevete (C), 47' Abayian (P), 84' Russo (P)