Eccellenza Campania/Girone A - L'Atletico dilaga contro il Givova Capri Anacapri: 4-2 a Cardito

Terza vittoria consecutiva tra le mura amiche per l'Atletico Calcio. La formazione di De Michele schianta il Givova Capri Anacapri di Monaco, alla quarta sconfitta in trasferta in campionato, allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. Prima frazione a senso unico, con i locali che dominano per larghi tratti e si assicurano un ottimo vantaggio prima dell'intervallo. Nel secondo tempo, gli isolani cercano di rientrare in partita ma la distanza è ampia: il match termina col risultato di 4-2.

Avvio difficile per gli ospiti che vanno sotto tre volte in appena venticinque giri di lancette. A sbloccare il risultato per i padroni di casa è Esposito, poi ci pensa Lepre a raddoppiare e infine Labriola - che sta vivendo uno splendido periodo di forma - a trovare il varco del tris. L'intenzione di accorciare non basta al Givova Capri Anacapri che ad inizio ripresa incassa una vera e propria mazzata: acrobazia spettacolare di Sannino che firma il poker per l'Atletico.

La reazione degli isolani arriva, ma non basta: Buondonno riapre la contesa, Mignogna rende meno amaro il passivo sul rettangolo verde di Cardito. Al triplice fischio si concretizza la quinta vittoria nella competizione per l'Atletico e l'ottava sconfitta per il Givova Capri Anacapri. Il prossimo turno vedrà gli uomini di De Michele impegnati sul campo del Massa Lubrense, mentre la truppa di Monaco attenderà il Casoria.